‘Morbius’ presenta su tráiler final: el vampiro de Marvel interpretado por Jared Leto llega por fin al Spider-Verso

Puede que a estas alturas, después del incontable número de retrasos que ha sufrido su estreno, ya os hayáis olvidado de la existencia de 'Morbius'; el nuevo spin-off del Spider-Verso cinematográfico protagonizado por el enemigo vampírico del Hombre Araña. Pero la gente de Sony, conscientes de la posibilidad, han decidido recordarnos la existencia del largometraje con un tráiler final que podéis ver bajo estas líneas.

Una nueva pieza en el Spider-Verso

Después de ver sus extrañamente familiares tres minutos de duración, que incluyen un despliegue de artificios CGI, un exceso de información y una de esas covers que destrozan temazos —le ha tocado al 'People are Strange' de los Doors—, no tengo demasiada esperanza en la producción; pero con suerte supondrá otro éxito económico para el estudio similar al de 'Venom 2'.

'Morbius', protagonizada por Jared Leto, Tyrese Gibson, Matt Smith y Adria Arjona —entre otros— llegará a nuestras salas de cine el próximo 1 de abril —compitiendo directamente con 'Sonic, la película 2'— tras haber pospuesto su lanzamiento, previsto para el pasado 28 de enero y desplazado, según dicen las malas lenguas, para no desviar la atención de 'Spider-Man: No Way Home' en taquilla.

Mientras esperamos la llegada del bueno de Michael Morbius en esta historia de orígenes, os dejo con la sinopsis oficial de la película.