¡No pierdas el ritmo! Camila Cabello y RuPaul se unen a 'Trolls 3: Todos juntos', que ya tiene tráiler y fecha de estreno

Vuelven los bichejos más cantarines de la factoría DreamWorks: 'Trolls 3: Todos juntos' se estrenará el próximo 27 de octubre de 2023 y presenta su primer tráiler, que promete altas dosis de achuchabilidad, humor y grandes números musicales.

Trolls just wanna have fun

La franquicia 'Trolls' se inició en 2016 con la primera entrega, que adaptaba el mítico Muñeco Troll creado por Thomas Dam. La cinta fue un éxito en taquilla (346,9 millones de dólares) y pronto le siguió 'Trolls 2: Gira Mundial'. Si bien se vio afectada por la pandemia y apenas recaudó 50 millones en todo el mundo, luego sumó 100 más en su estreno en streaming y garantizó así su continuidad.

'Trolls: Todos juntos' ('Trolls Band Together') es la tercera entrega que nos devuelve al mágico mundo de los trolls, con Poppy y Branch siendo ya pareja oficial. Cuando asisten a la boda de Bridget y el príncipe Gristle (los bergen de la primera entrega que en la segunda solo tuvieron un breve cameo), ambos acaban envueltos en un conflicto ligado al oscuro pasado de Branch: perteneció a una boyband.

Los trolls se embarcarán así en una nueva y colorida aventura cargada de humor, buen rollo, personajes adorables y, por supuesto, una playlist de lo más pegadiza, con temas como 'We are family' o 'Everybody'.

En el reparto de voces originales repiten Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel y Christopher Mintz-Plasse y, además, cuenta con nuevas incorporaciones como RuPaul Charles, Camila Cabello, Amy Schumer y Zosia Mamet.

Walt Dohrn repite como director junto a Tim Heitz (que ya ha participado en la animación de otras películas de DreamWorks como 'Megamind') en esta nueva entrega de la franquicia animada. 'Trolls 3: Todos juntos' llegará a las carteleras españolas el próximo 27 de octubre.

