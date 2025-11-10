Nos quejamos de otras, pero este fantástico thriller con Tom Hiddleston ha tardado 10 años en sacar una temporada 2 y aquí tenemos su tráiler

En esta era del streaming pocas series hay por finiquitadas y, por otro lado, cada vez se nos pide más paciencia para nuevas temporadas de aquello que nos ha fascinado. Es el caso de 'El infiltrado' (The Night Manager), thriller que regresará con su temporada 2 nada menos que diez años después de su estreno en aquel lejano febrero de 2016.

El 11 de enero de 2026 será cuando Prime Video estrene esta temporada 2 con sus tres primeros episodios (de 6). Una nueva entrega de la que ya podemos ver el tráiler que nos muestra qué es lo próximo para el espía Jonathan Pine, personaje interpretado por Tom Hiddleston.

El regreso de Pine

Ocho años después de lo que pasó en la temporada 1, veremos a Pine viviendo bajo otra identidad como agente de poca monta del MI6. Sin embargo, su vida tranquila se verá interrumpida cuando se topará con un antiguo mercenario de Roper, lo que le llevará a un encuentro violento con un peligroso hombre de negocios colombiano (Diego Calva).

Hiddleston y Calva encabezan el reparto de esta nueva temporada basada en los personajes de John LeCarré. Así, en el elenco se encuentran Olivia Colman, Camila Morrone, Indira Varma, Paul Chahidi, Hayley Squires, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone y Noah Jupe. David Farr vuelve a ponerse a los mandos de la serie, que estará dirigida en esta ocasión por Georgi Banks-Davies.

Estrenada en 2016, la serie de BBC coproducida por AMC empezó a generar ruido ya entonces para una temporada e incluso se produjo un cambio de guionista (Matthew Orton) para sacarlo adelante. Sin embargo no fue hasta 2023 que el proyecto de continuación cobró forma definitiva.

En Espinof | Las 9 mejores películas de acción y thrillers de 2025 (por ahora)

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2025 hasta ahora