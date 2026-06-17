Nuestro vecino y amigo Spider-Man llega dispuesto a salvar el verano con el nuevo tráiler de la esperadísima 'Brand New Day'

La maquinaria promocional de 'Spider-Man: Brand New Day' sigue en marcha y ya está aquí por fin el nuevo tráiler de una de las películas más esperadas de Marvel.

Todo lo que empieza a perfilarse sobre la trama de 'Brand New Day', una película que recogerá las consecuencias del devastador final de 'No Way Home' y mostrará a un Peter Parker completamente solo, en un mundo que ha olvidado quién es. Con varios villanos en juego, la presencia de una versión descontrolada de Hulk y el regreso de MJ y Ned sin recuerdos de Peter, Marvel parece estar preparado para una aventura mucho más ambiciosa de lo que parecía inicialmente.

Peter Parker está completamente solo

La película arranca tras los acontecimientos de 'Spider-Man: No Way Home', cuando el hechizo de Doctor Strange borró la identidad de Peter Parker de la memoria de todo el mundo. Eso significa que ni MJ ni Ned recuerdan quién es realmente, dejando al héroe en una situación inédita: sin familia, sin amigos y sin la red de apoyo que había definido su etapa anterior.

Aunque ambos han olvidado a Peter, volverán a cruzarse con él, pero una de las grandes incógnitas será descubrir si Peter intentará recuperar esas relaciones o si aceptará el sacrificio que hizo.

Además, todo apunta a que 'Brand New Day' contará con una impresionante galería de villanos y parece que el Departamento de Control de Daños también tendría un papel relevante, aumentando la presión sobre Spider-Man desde varios frentes al mismo tiempo.

Por otro lado, uno de lo temas que más interés despiertan es el papel de Sadie Sink, cuyo personaje es actualmente una de las mayores incógnitas de la película. A esto se suma la presencia de una versión salvaje y aparentemente fuera de control de Hulk, un elemento que podría elevar considerablemente la escala del conflicto.

Todo indica que 'Spider-Man: Brand New Day' será una de las entregas más ambiciosas de la saga. Con una duración cercana a las dos horas y media, múltiples líneas argumentales y un Peter Parker obligado a reconstruir su vida desde cero, la película parece combinar el espectáculo superheroico habitual con una historia mucho más íntima sobre la identidad, la pérdida y las segundas oportunidades.

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