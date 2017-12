Precioso tráiler de 'Mary and the Witch’s Flower': el debut de Studio Ponoc tiene toda la magia de Ghibli

Hablar de cine de animación japonés es hacerlo irremediablemente de Ghibli, el estudio tokiota que desde 1985 nos ha maravillado tanto en la pequeña como en la gran pantalla con clásicos como 'Mi vecino Totoro', 'La princesa Mononoke' o 'El castillo ambulante', y que tristemente cerró sus puertas el pasado 2014 tras el estreno de 'El recuerdo de Marnie'.

Ahora, junto a la excelente noticia de la reapertura de Ghibli para acoger el nuevo largometraje del legendario —y supuestamente retirado— Hayao Miyazaki, recibimos el hermoso tráiler de 'Mary and the Witch's Flower' —'Meari to majo no hana'—, la primera película de Studio Ponoc: un nuevo estudio de animación nipón fundado por los alumnos aventajados de Ghibli Yoshiaki Nishimura y Hiromasa Yonebayashi.

El filme, dirigido por el propio Yonebayashi —nominado al Oscar en 2014 por 'El recuerdo de Marnie'—, está basado en el libro infantil escrito por la británica Mary Stewart en 1971 bajo el título 'The Little Broomstick'. En él, una niña descubre una extraña flor que da a su escoba poderes mágicos y que la conducirá a una escuela de magia donde desarrollará sus poderes y descubrirá algún que otro indeseable secreto sobre sus profesores.

Con tan sólo echar un vistazo a su avance podemos encontrar el código genético del estudio Ghibli impreso en cada uno de sus fotogramas; algo que trasciende a lo estrictamente visual para entrar en los terrenos del contenido y las temáticas. Las palabras de su director evidencian aún más esto, dejando claro que volveremos a ver una historia de superación personal con una fuerte protagonista femenina.

"Quería que 'Mary and the Witch's Flower' fuese una película con una heroína enérgica de las que actúan antes de pensar. La transformación de los animales es una temática, la otra es la transformación de la propia Mary. Al principio no se gusta y tiene falta de confianza en si misma, pero se enfrenta a ello, a su yo interior, y se transforma en una chica más fuerte."

Por el momento no hay fecha de estreno en nuestro país, estando previsto su estreno en Estados Unidos el próximo 18 de enero. Esperamos poder echarle el guante lo antes posible, porque tiene una pinta excelente.