Se acaba la saga 'Venom' y ya hay un explosivo tráiler final. El gran villano de Spider-Man se despide de Tom Hardy

Sony Pictures ha publicado el tráiler final de 'Venom: El último baile', en el que Tom Hardy regresa como Eddie Brock, haciendo equipo con el simbionte Venom de los cómics de 'Spider-Man', para la que será la última película de la trilogía. Las dos anteriores películas, 'Venom', de 2018 y 'Venom: habrá matanza', de 2021, se estrenaron a principios de octubre, y esta llega a los cines el 25 de octubre.

Una conclusión que promete épica y CGI

En la escena post-créditos de la anterior, Eddie/Veneno fueron teletransportados al MCU y vieron al Peter Parker de Tom Holland en un noticiario, para después aparecer en la escena post-créditos de 'Spider-Man: No Way Home' de 2021 en la que eran devueltos a su universo, no sin antes dejar atrás un trozo de simbionte. Según la sinopsis oficial:

"Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por sus dos mundos y con la red cerrándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que echará el telón al último baile de Venom y Eddie".

Junto a Hardy, el reparto incluye a Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach y Stephen Graham. Kelly Marcel, que escribió y produjo las dos primeras películas de 'Venom', se ha encargado ahora de dirigir ella misma la tercera parte a partir de un guión, de nuevo escrito por ella. Marcel y Hardy desarrollaron la historia y la produjeron junto a Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal y Hutch Parker. Joe Caracciolo Jr. es el productor ejecutivo.

La primera película de 'Venom', dirigida por Ruben Fleischer, recaudó 856 millones de dólares en la taquilla mundial, mientras que la segunda, dirigida por Andy Serkis, ganó 502 millones de dólares a nivel mundial en un estreno que todavía arrastraba el peligro de la pandemia. Es posible que no supere esos números, pero al menos conseguirá más que los pírricos 100 millones de 'Madame Web'.

