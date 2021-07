'Solo asesinatos en el edificio': Disney+ lanza el nuevo tráiler de la comedia de misterio con Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez

El 31 de agosto tenemos una prometedora cita con la comedia con el estreno de 'Solo asesinatos en el edificio' ('Only Murders in the Building'), la nueva serie original de Hulu que en España llegará a través de Star, la marca de entretenimiento de Disney+. La plataforma ha presentado hoy el tráiler principal.

Coprotagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, la serie nos muestra a tres vecinos de un mismo edificio que descubren que alguien ha muerto de manera misteriosa en el mismo. Como buenos fans del true crime que son, deciden ponerse a investigar y, de paso, crear un podcast para documentar el caso y la extensa historia del lugar.

Creada por Martin y John Hoffman, la serie cuenta también con la colaboración de Dan Fogelman ('This is Us') como productor ejecutivo. El reparto principal se completa con Aaron Dominguez, Amy Ryan y Nathan Lane.

Ya apuntábamos el pasado marzo que la ficción tenía bastante buena pinta y este adelanto parece confirmar estas sensaciones. De momento confío en el mítico dúo de Short (quien sale muy brevemente como leprechaun en 'Schmigadoon!') y Martin. Habrá que ver si esas sensaciones se confirman con el estreno de los tres primeros episodios ese martes 31 de agosto.

Cuando se produce una escalofriante muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea sus profundos conocimientos sobre crímenes para averiguar la verdad. Los tres graban un podcast para documentar el caso donde desentrañan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás. Pero lo que podría ser aún más explosivo son las mentiras que se cuentan unos a otros. Este trío en peligro no tardará en darse cuenta de que un asesino podría estar viviendo entre ellos así que deberán apresurarse en descifrar las pistas antes de que sea demasiado tarde.