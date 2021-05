Tráiler y fecha de estreno de 'Only Murders in the Building': Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez investigan un asesinato en su nueva comedia

Los tráileres de las nuevas series de ABC y de 'Nine Perfect Strangers' no fueron las únicas novedades que nos ha traído Disney. Su plataforma Hulu ha desvelado la fecha de estreno y el primer avance de 'Only Murders in the Building', una nueva y prometedora comedia que llegará a las pantallas el 31 de agosto.

La comedia viene de la mano de Steve Martin, quien cocrea la serie junto a John Hoffman y se reúne en el reparto con una de sus parejas artísticas más memorables: Martin Short. Selena Gomez será la tercera en discordia en lo que es su primer gran papel en televisión desde 'Los magos de Waverly Place'.

Martin, Short y Gomez interpretan a tres vecinos obsesionados con el crimen que ven cómo uno se ha cometido en el edificio. En lo que se ponen a investigar sobre dicho crimen para grabar un podcast, empezarán a desenmarañar los secretos de su edificio hasta darse cuenta de que un asesino podría vivir entre ellos.

Aaron Dominguez, Amy Ryan y Nathan Lane completan el reparto principal de 'Only Murders in the Building'. A juzgar por el tráiler, la serie tiene bastante buena pinta aunque solo sea por ver a Martin y Short de nuevo en acción. Eso sí, todavía no se ha confirmado si la veremos en España. Siendo producción de 20th Television, me atrevería a aventurar que será vía Disney+, pero de momento no hay nada confirmado.