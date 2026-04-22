El thriller de espionaje y ciencia ficción más ambicioso de Prime Video regresa 3 años después. Tráiler y fecha de estreno de la temporada 2 de 'Citadel'

Parece estar siempre en la cuerda floja, pero desde Prime Video no quieren que una de sus mayores apuestas (e inversiones) caigan en el olvido y ya tenemos tráiler de la temporada 2 de una de sus series más ambiciosas. El 6 de mayo podremos ver los nuevos episodios de 'Citadel'.

De esta manera ya sabemos el estreno de esta nueva temporada del thriller de espías con toques de ciencia ficción ideada por los hermanos Russo. Hemos tenido que esperar tres años a ver cómo continúan las aventuras de Mason Kane y Nadia Sinh, espías de elite de una destruida agencia de espionaje.

Más acción

Tres años durante los cuales hemos visto entre medias ya dos spin-offs: 'Citadel: Diana' y 'Citadel: Honey Bunny' que formaban parte de un universo de series de carácter local en las que se contaban piezas de una guerra global entre Citadel y Manticore, las agencias de espías más poderosas del mundo. Eso sí, ambos spin-offs fueron cancelados dejando el futuro de la franquicia en el aire.

En esta temporada 2 de la serie vemos a Kane, Sinh y Orlick obligados a reclutar a un improbable equipo de nuevos operativos y embarcarse en una misión de alcance global para desmantelar una conspiración capaz de cambiar el rumbo de la humanidad.

Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas y Stanley Tucci encabezan el reparto principal de la serie junto a los regresos de Lesley Manville y Ahsleigh Cummings. Entre las incorporaciones destacan Jack Reynor, Matt Berry y Lina Er Arabi junto a Merle Dandridge, Gabriel Leone y Rayna Vallandingham.

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