Tráiler de 'Beavis & Butthead do the universe': el retorno del dúo imbécil por excelencia promete la película de ciencia-ficción más idiota jamás hecha

El 22 de septiembre de 1992, un recién entrado en la treintena Mike Judge estrenó en MTV 'Frog Baseball', un corto que cambiaría su vida... Y la de millones de chavales de la generación X que se vieron representados por la absoluta insensatez satírica de sus protagonistas: un adolescente rubio hiperactivo llamado Beavis y un larguirucho más bien callado llamado Butthead. Ahora, treinta años después, vuelven en su segunda película tras una década desaparecidos de la televisión.

Viendo el tráiler de 'Beavis and Butthead do the universe' parece que no han pasado 25 años desde 'Beavis y Butthead recorren América', su fabulosa primera entrega. Los personajes siguen siendo igual de idiotas, el humor satiriza 2022 como antes se mofaba de los 90 y los más fans podemos ver el retorno de Porculio, el alter ego de Beavis. Queda ver cómo reaccionan las nuevas generaciones a un humor tan absolutamente imbécil (y divertido).

Paramount+ estrenará la película en Estados Unidos el 23 de julio, sirviendo como avanzadilla de una nueva temporada en la que se mezclará el humor clásico de la serie con el de la Gen Z. De momento, los fans tendrán que conformarse con los más de 200 episodios de la serie original (y su revival de 2011), que se subirán a la plataforma el mismo día. Sobredosis de Beavis y Butthead.

Después de que Mike Judge tanteara la oportunidad de hacer una película de acción real con Johnny Depp, al final parece que ha ganado la opción más lógica: continuar con la animación tan característica del dúo. Eso sí, al igual que 'Jodie', la película animada basada en el personaje secundario de 'Daría', no hay fecha de llegada a España. Se supone que lo harán junto al resto de originales del streaming en SkyShowTime, pero la única fecha tentativa que tenemos de momento es finales de 2022. Solo queda esperar al retorno de los dos iconos.