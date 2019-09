Tráiler de 'El crack cero': José Luis Garci presenta la precuela de su mítica saga

Hay que remontarse hasta 1983 para encontrar la fecha de estreno de 'El crack dos', secuela de la estupenda película de cine negro dirigida por José Luis Garci apenas dos años antes con Alfredo Landa dando vida al detective privado Germán Areta. El cineasta recupera ahora el personaje en una precuela titulada 'El crack cero' de la que ya podemos ver su no demasiado inspirado tráiler.

Germán Areta tendrá que investigar en esta ocasión el presunto suicidio del famoso sastre Narciso Benavides. Una adinerada mujer, que además era su amante, contacta con él porque está convencida de que no fue un suicidio y la policía ha demostrado no estar por la labor de ir más allá de eso. Areta no tardará en descubrir a varios sospechosos y en descubrir que la gente no solamente mata por amor o dinero.

Con reparto renovado

En esta ocasión es Carlos Santos, inolvidable como Luis Roldán en 'El hombre de las mil caras', quien asume el papel de Areta -en un principio estaba previsto que fuese Víctor Clavijo-, mientras que Miguel Ángel Muñoz sucede a Miguel Rellán en el papel de Cárdenes 'El Moro'. Esta última elección resulta de lo más llamativa, pero será mejor esperar a ver el resultado antes de quejarse.

Pedro Casablanc, Luisa Gavasa. María Cantuel, Macarena Gómez, Patricia Vico, Raúl Mérida, Luis Varela y Cayetana Guillén-Cuervo completan el reparto de 'El crack cero'. Su estreno está previsto para el próximo 4 de octubre. Entonces descubriremos si ha sido buena idea recuperar a los personajes o no.