Tráiler de 'La peor semana': la cuarta comedia de Adam Sandler para Netflix (y aún quedan al menos otras cuatro)

En Netflix están encantados con el acuerdo al que llegaron con Adam Sandler. Tanto es ahí que no dudaron en renovarlo hace apenas unos meses, llegando así a ocho largometrajes. Y es que sus películas gustarán más o menos, pero lo cierto es que muchos de los clientes de la plataforma las ven y nada indica que la cosa vaya a ser diferente en el caso de 'La peor semana' ('The Week Of'), su nueva comedia de la que acaba de lanzarse su tráiler.

Sandler se mete aquí en la piel de un hombre de clase media empeñado en hacer frente al coste de la boda de su hija pese a la insistencia del rico padre del novio. El propio protagonista se encarga de escribir también el guion junto a Robert Smigel, quien a su vez ejerce como director. Este último ya había trabajado previamente con Sandler en 'Zohan: Licencia para peinar' ('You Don't Mess with the Zohan') o las dos primeras entregas de 'Hotel Transilvania' ('Hotel Transylvania').

'La peor semana' es la cuarta película del acuerdo entre Sandler y Netflix tras la lamentable 'The Ridiculous 6', la discreta 'The Do-Over' y la aceptable 'Sandy Wexler' -aquí merece la pena aclarar que 'The Meyerowitz Stories (New and Selected)' no forma parte del mismo-. En esta ocasión su principal acompañante será Chris Rock, con quien ya había coincidido en 'El clan de los rompehuesos' ('The Longest Yard') o 'Niños grandes' ('Grown Ups') -y su secuela-.

Ojalá las películas de Sandler en Netflix sigan su racha ascendente -hasta ahora todas eran mejores que las anteriores-, pero el tráiler me transmite la sensación de comedia barata debido a su tratamiento visual. Al final lo que realmente importará es que sea o no divertida y eso no lo descubriremos hasta el próximo 27 de abril.

