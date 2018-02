Tráiler de 'The Titan': Sam Worthington se transforma en un superhombre para viajar a la luna de Saturno

Sam Worthington parecía destinado a convertirse en una gran estrella. Con apenas meses de diferencias entre sí pudimos verle en 'Terminator: Salvation', 'Avatar' y 'Furia de titanes' ('Clash of the Titans'). Sin embargo, no terminó de cuajar entre el público y su carrera se ha quedado por debajo de lo esperado. Las secuelas de la cinta de James Cameron seguramente ayuden a que eso cambie, pero por ahora podemos ver cómo se transforma el tráiler de 'The Titan'.

'The Titan' cuenta la historia de Rick Janssen, un piloto de las fuerzas aéreas que es seleccionado para participar en un experimento militar con el objetivo de crear un superhombre que pueda soportar las duras condiciones de la luna de Titan, la luna de Saturno. El experimento acaba siendo un éxito, pero los efectos secundarios amenazan la vida de Rick su familia y hasta de la propia humanidad.

Puede que Worthington sea la gran estrella de la función, pero en el reparto de 'The Titan' hay varios intérpretes que seguro que hacen que más de uno sienta más curiosidad por ella: Taylor Schilling, la protagonista de 'Orange is the New Black', Tom Wilkinson, Agyness Deyn, Nathalie Emmanuel, conocida por dar vida a Missandei en 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'), y Corey Johnson.

Max Hurwitz, que ya coincidió con Worthington en la televisiva 'Manhunt: Unabomber', se ha encargado de escribir el guion, mientras que la puesta en escena corre a cargo del debutante Lennart Ruff. Por ahora no hay fecha de estreno ni en Estados Unidos ni en España, pero está previsto que su llegada a los cines británicos tenga lugar el próximo 13 de abril.