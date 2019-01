Tráiler de 'Fosse/Verdon', Sam Rockwell y Michelle Williams son los reyes de Broadway en el biopic de Bob Fosse

Entre focos y chasquidos, FX acaba de anunciar su serie limitada de ocho episodios basada en la vida y milagros de Bob Fosse, coreógrafo y director de títulos tan emblemáticos como 'Cabaret' o 'Lenny'.

'Fosse / Verdon' promete entregarnos todo el universo Fosse en ocho entregas. Tenemos las sillas, las chicas, el sexo y el drama. Y sombreros también. Por si no fuera suficiente, nuestro bailarín de platós favorito, Sam Rockwell, con el Oscar aún caliente en sus manos, será el famoso coreógrafo y director, mientras que la estrella de Broadway Gwen Verdon, su esposa, será interpretada por Michelle Williams.

He was a visionary. She made him a star.



Sam Rockwell is Bob Fosse. Michelle Williams is Gwen Verdon. @FXNetworks’ new limited series, Fosse/Verdon, is coming in April. #FosseVerdonFX pic.twitter.com/WgCyAIirqx