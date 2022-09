Tráiler de 'Hasta los huesos: Bones and All': así es el romance caníbal de Timothée Chalamet que le reúne con el director de 'Call Me By Your Name'

Al fin podemos hincarle el diente al tráiler de 'Hasta los huesos: Bones and All', la película de terror que cuenta el romance de una pareja de caníbales que también es la nueva colaboración de Timothée Chalamet con el director Luca Guadagdino tras la aclamada 'Call Me By Your Name'. Casualidad o no, es su primer trabajo tras toda la polémica de Armie Hammer con el canibalismo...

La historia de 'Hasta los huesos: Bones and All' gira alrededor de Maren y Lee (Chalamet), una pareja de caníbales que inicia un viaje por carretera durante la era en la que Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos. La película pudo verse durante el pasado Festival de Venecia, donde tuvo una buena acogida por parte de la crítica.

Taylor Russell, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, protagonista de la inolvidable versión original de 'Suspiria', Chloë Sevigny y David Gordon Green acompañan a Chalamet, actualmente muy ocupado con el rodaje de 'Dune 2', al frente del reparto de 'Hasta los huesos: Bones and All'.

El estreno de 'Hasta los huesos: Bones and All' en España tendrá lugar el próximo 25 de noviembre, apenas un par de días después de su llegada a los cines de Estados Unidos.

