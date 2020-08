'Wonder Woman 1984': el impresionante tráiler final presenta a la temible villana que se enfrentará a la superheroína de DC

Hoy es el gran día de DC. Ya hemos podido ver el esperado adelanto del Snyder Cut de 'Liga de la Justicia' y ahora es el turno del tráiler final de 'Wonder Woman 1984', donde la temible villana interpretada por Kristen Wiig acapara la mayoría del protagonismo.

En la segunda aventura en solitario de la superheroína interpretada por Gal Gadot situada en plena Guerra Fría veremos cómo tiene que enfrentarse a dos de sus mayores enemigos. Por un lado el hombre de negocios Maxwell Lord y por otro una antigua amiga suya, una arqueóloga que ha adquirido poderes y se hace llamar Cheetah.

Viendo lo bien que funcionó tanto en taquilla como en crítica la primera entrega, Warner ha vuelto a confiar las riendas de la función de Patty Jenkins, quien aquí también es autora del guion junto a Geoff Johns y David Callaham. Esperemos que no vuelva a pifiarla en el último acto, de largo lo peor de 'Wonder Woman'.

Liderando el reparto tenemos a Gadot, Wiig, Chris Pine, Pedro Pascal, Robin Wright y Connie Nielsen. Talento de sobra hay que para que 'Wonder Woman 1984' pueda convertirse una gran película de superhéroes.

Si el coronavirus no lo impide, 'Wonder Woman 1984' llegará a los cines el próximo 2 de octubre. Recordemos que su fecha de estreno se ha movido ya en varias ocasiones, pero Warner parece la única major de Hollywood dispuesta a no seguir retrasando sus grandes estrenos...