El actor de Marvel que lo perdió todo porque se negaba a besar a otra mujer en pantalla

Es posible que, por nombre, Neal McDonough no os suene demasiado, pero el actor ha estado en cientos de proyectos tan variopintos como 'Tulsa King', 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City', 'Arrow', 'Mujeres desesperadas' o 'Capitán América: El Primer Vengador' y otros proyectos Marvel, en los que interpretó al colega de Nick Furia, Dum Dum Dugan. Sin embargo, nunca ha terminado de tener ese momento de triunfo definitivo en Hollywood, y él tiene muy claro el motivo: no quiere mezclar salivas.

Eso es lo que no quiero, besos

Según ha confesado en el podcast Nothing Left Unsaid, McDonough cree que la industria del cine le dio la espalda por una sola razón: "Siempre he añadido en mis contratos que no besaría a otra mujer en pantalla. Mi mujer no tenía ningún problema con ello. Era yo, la verdad, el que tenía un problema". McDonough se casó en 2003 con el amor de su vida, Ruvé Robertson, y tienen una familia feliz con cinco hijos. Sin embargo, algo no iba del todo bien en su vida laboral.

Durante dos años no conseguí un trabajo y perdí todo lo que puedas imaginar. No solo casas y cosas materiales, pero tu mojo, tu carisma, quien eres, tu identidad, todo. Mi identidad era ser actor, y uno realmente bueno. Y cuando no tienes esa identidad, estás perdido a la deriva.

Si véis su última película, 'The Last Rodeo', eso sí, puede que pienses que todo esto es chufla, porque sale besando a una mujer de manera apasionada. ¿Cómo lo consiguió? ¿Se rindió a las normas de la industria? Nada parecido: Robertson, su pareja, interpretaba a su esposa también en la película. ¡Si los besos no van a McDonough, McDonough irá a los besos!

