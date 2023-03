Arnold Schwarzenegger felicita a Sylvester Stallone por haber acertado con su teoría sobre el sexo de 'Rocky': "Su guion iba por delante de la ciencia"

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone fueron grandes rivales en el pasado -el primero incluso logró engañar al segundo para que aceptase participar en una película desastrosa- pero actualmente son grandes amigos. Por ello no es raro que se hagan halagos de vez en cuando, pero ahora el protagonista de la saga 'Terminator' ha ido un poco más allá en una felicitación que ha hecho a Stallone por su guion para 'Rocky'.

"Las mujeres debilitan las piernas"

La cuestión es que Schwarzenegger ha destacado un estudio científico en su boletín The Pump Daily en el que se ha concluido que tener sexo debilita las piernas. Eso es algo que Stallone ya planteó en 'Rocky', donde el personaje interpretado por Burgess Mederith espantaba a dos fans de Balboa y luego decía al protagonista que "las mujeres debilitan las piernas" en alusión a tener relaciones íntimas con una mujer antes de un gran combate.

El estudio que corrobora esa teoría se ha realizado explorando el trabajo de tres perfiles muy claros: gente que hace diariamente sus ejercicios, gente que hace sus ejercicios sin haber tenido sexo y gente que hacía sus ejercicios tras haber tenido sexo la noche el anterior. El resultado fue que los de este último grupo levantaron 2,26 kilógramos menos de peso en aquellos ejercicios que requerían el uso del tronco inferior.

Eso sí, no es la primera vez que se realiza un estudio así y hasta ahora casi todos concluían que no tenía ningún tipo de efecto, a lo que hay que añadir que en este caso se desconocen los detalles concretos y la muestra puede haber sido bastante limitada. Sin embargo, eso no ha impedido que Schwarzenegger haya concluido que Stallone estaba en lo cierto, lanzando además el siguiente mensaje:

Que alguien avise a Sly de que su guion iba por delante de la ciencia. Resulta que el aviso de Mickey a Rocky era técnicamente correcto.

A Stallone podremos verlo próximamente en la muy esperada 'Los Mercenarios 4', mientras que Schwarzenegger estrena en breve 'Fubar', una serie para Netflix que el ha venido a definir como la nueva 'Mentiras arriesgadas'. A ver si es verdad, que todavía duele que nos quedásemos sin la secuela de esta última que nos había prometido James Cameron.

