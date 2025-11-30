Brad Pitt asegura que no le importa perderse películas que han sido grandes éxitos: "Es más importante a lo que decimos no, que a lo que decimos sí"

A sus 61 años, Brad Pitt ha protagonizado más aciertos cinematográficos de los que la mayoría de los actores pueden soñar. A lo largo de una carrera estelar, el estadounidense ha aparecido en numerosas obras maestras modernas pero todavía se puede lamentar de haber rechazado proyectos que se convirtieron en verdaderamente icónicos, como 'Cadena Perpetua' ('The Shawshank Redemption', 1994).

Cambió a Stephen King por Anne Rice

Frank Darabont dirigió la adaptación de Stephen King, que ha sido clasificada como la película número 1 de todos los tiempos por los fans que votan en IMDb desde 2008. Mientras Darabont estaba preparando el casting de 'Cadena Perpetua', el joven Pitt le causó una gran impresión con su papel como J.D., el ladrón que rompe su libertad condicional y que sedujo al personaje de Geena Davis en 'Thelma & Louise' (1991).

El director le eligió porque parecía perfecto como el encantador Tommy Williams, un personaje que en su corta vida había pasado por 13 cárceles por robar, pero Pitt lo rechazó. En su lugar, el actor decidió hacer otra película donde iba a tener más tiempo en pantalla.

En su lugar, Brad Pitt encarnó al vampiro Louis de Pointe du Lac en 'Entrevista con el Vampiro' ('Interview with the Vampire', 1994). A pesar de que fue muy criticado por su interpretación en la película de Neil Jordan basada en la novela de Anne Rice, mientras 'Cadena perpetua' se ha convertido en un aclamado título de culto, Pitt asegura que no arrepiente de la elección que hizo en su momento. En una entrevista con USA Today, declaró esto:

"Hubiera sido genial estar ahí, pero no soy un tipo que se arrepienta en ese sentido. Solo creo en la forma en que funcionan las cosas, y ese era el papel de otra persona. Incluso el sentimiento de 'Oooh, eso hubiera estado bien', redirigiría una elección más adelante en el camino. Así que todo funciona en conjunto."

Gil Bellows fue el actor elegido finalmente para el papel. Darabont elogia su trabajo, afirmando que "mejoró la película", así que no lamenta que Pitt rechazara hacer 'Cadena perpetua'. Al contrario, según el director, al final fue lo mejor para todos:

"No sabíamos que iba a catapultarse al estrellato tan rápido. Cuando llegó el momento de presentarse, de repente no pudieron cumplir con su 'sí'. ¿Brad Pitt en ese pequeño papel? Desestabilizaría la película. Sin resentimientos, tenía otras cosas que hacer. Gil estuvo genial."

No es el único papel destacado que Brad Pitt ha rechazado en su carrera. Entre otras películas, la estrella pudo haber protagonizado la saga 'Matrix' ('The Matrix', 1999), 'Apolo 13' ('Apollo 13', 1995). 'El caso Bourne' ('The Bourne Identity, 2002), 'Casi famosos' ('Almost Famous', 2000) o 'Infiltrados' ('The Departed', 2006).

En relación a este tema y su actitud sobre los proyectos que le llegan, Pitt declaró lo siguiente a BBC Radio:

"La palabra más fuerte que tenemos es 'no'. Es más importante a lo que decimos 'no', que a lo que decimos 'sí'. Tenemos que decir 'no' 10, 20, 30 veces antes de encontrar un 'sí'. He dejado pasar algunos éxitos importantes pero no eran míos, eran de los actores que terminaron haciéndolos."

