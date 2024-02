Carrie Fisher fue la responsable de que Indiana Jones perdiera la virginidad

No se puede negar que es una historia potentísima: Carrie Fisher hizo que Indiana Jones perdiera la virginidad. Pero no estaba sola: en esa habitación también estaba George Lucas. Antes de que os imaginéis lo que no es, aclaremos los conceptos. Y es que Fisher, además de ser la eterna Princesa Leia, también era guionista de películas como 'Postales desde el filo' o 'Esas chicas fabulosas'. Y uno de estos acercamientos al mundo del guion fue echando una mano a su amigo George en... 'Las aventuras del joven Indiana Jones'.

Mi Carrie me lo robaron

Más concretamente, fue en el episodio 'París, octubre 1916', el 16 de la temporada 2, que después fue editado dentro de la película 'Demons of deception'. El episodio, dirigido por Nicolas Roeg ('El hombre que cayó a la tierra', 'La maldición de las brujas') estaba guionizado por la propia Fisher y Jonathan Hales (el co-escritor de 'El ataque de los clones'). En esta aventura, Indy acaba encontrándose -por así decirlo- con la mismísima Mata Hari.

"Lo escribí con George Lucas. Escribimos a Indiana Jones perdiendo su virginidad con Mata Hari. Fue muy bien", dijo la actriz años después. En el episodio, un Indy de 16 años (que se hace pasar por alguien de 18) está en París cuando se encuentra con Mata Hari, se enamora de ella y no sospecha que realmente es una espía que utiliza a los hombres para cumplir sus objetivos. Al final, obviamente, sí. Qué remedio.

Según se cuenta, Fisher y Lucas tuvieron una relación muy fructífera hasta el final, y le ayudaba con los guiones de 'Star Wars' cuando se le encasquillaban. Incluso lo hizo con Rian Johnson para mejorar sus diálogos en 'Los últimos jedi'. Es una pena que no podamos ver este testimonio audiovisual en Disney+, porque los episodios de 'El joven Indiana Jones' son una reliquia que hasta el propio Indy querría recuperar.

