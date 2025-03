Daisy Edgar-Jones asegura que ninguno de sus compañeros de reparto se ha enfadado jamás al tenerla por encima en los créditos: "Por eso tienen éxito"

Daisy Edgar-Jones está a punto de cumplir diez años como actriz, desde que debutara en la temporada 6 de 'Cold feet', y en esta década le ha dado tiempo a conquistar Hollywood por la fuerza, con papeles protagonistas en 'Normal people', 'Twisters' o 'La chica salvaje'. Sin embargo, ser una joven novata no ha causado, sorprendentemente, que la hagan de menos entre sus compañeros.

AC/Daisy

En una entrevista con la revista Elle, Edgar-Jones ha afirmado que ha tenido mucha suerte con sus compañeros actores de primera categoría, porque ninguno de ellos tuvo el más mínimo problema cuando ella salía por delante en los créditos. "He trabajado con todos los novios de Internet, solo me faltan Timothée Chalamet y Austin Butler", afirma. Y con razón.

Entre su amplia lista de co-estrellas están Paul Mescal, Sebastian Stan, Harris Dickinson, Glen Powell, Andrew Garfield y Jacob Elordi. Casi nada, ¿eh? "He tenido mucha suerte porque todos los actores con los que he trabajado han apoyado tremendamente que yo sea la protagonista. Glen, Sebastian, Paul, todos ellos. Creo que por eso son tan exitosos, tan queridos y tan buenos: son generosos, y realmente sirven a la historia y no a sí mismos", afirma.

Glen siempre me preguntaba "¿Cuál es el viaje de Kate en esto? Encontrémoslo". Y lo mismo pasaba con Sebastian: había apostado completamente en el viaje de Noa. Con Paul es como jugar a tenis con tu mejor amigo. Estoy nerviosa por el momento en el que trabaje con alguien que no esté tan a gusto con esto, porque en esta industria puede haber muchísimo ego.

Por supuesto, la propia actriz afirma que tiene suerte, porque vive en un momento en el que, tras décadas ignorándolas, hay historias hechas por y para mujeres: "Es también interesante, siendo una mujer en la veintenta, querer encontrar personajes que no sean siempre ingénuos. Quiero que cada personaje que haga sea complicado, profundo y tenga capas, porque eso es ser humano. Me siento afortunada porque muchos de los personajes que he interpretado han sido así. No se definen por sus acciones, sus experiencias o los hombres en su vida. Pasó con Kate en 'Twisters', sé que hubo un gran enfado porque no se besaban al final, pero su viaje va mucho más allá de un romance".

Por cierto, el año pasado estuvo haciendo también teatro ('La gata sobre el tejado de zinc' en Londres) y está a punto de estrenar su nueva película, 'On Swift Horses', en la que también se estrena como productora ejecutiva. Tiene solo 26 años. Para que luego digan que el talento y las ideas claras solo vienen con los años.

