"Destaca demasiado de cintura para arriba". Kim Novak critica sin filtros el fichaje de Sydney Sweeney para interpretarla en el biopic 'Scandalous'

Hay que reconocer que los salseos del Hollywood actual palidecen en comparación a los de las décadas de los 40 y los 50 —y ahí están los libros de 'Mis inmortales del cine' de Terenci Moix para demostrarlo—. En la Meca del cine, plenamente conscientes de ello, han decidido poner en marcha la producción de un largometraje sobre, precisamente, uno de los romances más sonados y polémicos de la época y, acorde a la leyenda, ya empieza a estar cargado de controversia.

Novak, sin filtros

La historia que se narrará en 'Scandalous' no es otra que la breve relación que mantuvieron la actriz Kim Novak y el artista multidisciplinar y miembro del legendario Rat Packm, Sammy Davis Jr., quienes se conocieron poco antes de que la intérprete comenzara a rodar 'Vértigo' bajo las órdenes de Alfred Hitchcock. ¿Dónde está el problema? Pues que a Novak no le ha hecho demasiada gracia el fichaje que el equipo de casting ha hecho para interpretarla en la película.

Durante una entrevista con The Times, Novak, de 93 años, ha criticado duramente que sea Sydney Sweeney quien vaya a dar vida a su yo de los años 50, haciendo algunos comentarios poco afortunados sobre su físico, asegurando que la protagonista de 'Cualquiera menos tú' "destaca demasiado de cintura para arriba" y que, de haber sido consultada, "jamás habría aprobado" la existencia del proyecto.

Además, la estrella ha manifestado su preocupación de que 'Scandalous', que estará dirigida por Colman Domingo, se centre demasiado en las dinámica sexuales entre ella y Davis Jr. por la , según ella, inherente carga sexual de Sweeeney:

Es imposible que no sea una relación sexual porque Sydney Sweeney es sexy todo el tiempo. Es totalmente errónea para interpretarme.

Por el momento, 'Scandalous', que además con Sweeney contará con David Jonsson como Sammy Davis Jr., no tiene fecha de estreno, pero parece que su relato sobre esta relación marcada por los conflictos raciales propios de la época está condenado a hacer mucho, pero que mucho ruido.

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