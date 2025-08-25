"Era una basura y el director también". El fracaso de esta película casi le cuesta a Anthony Mackie uno de los mejores papeles de su carrera

Anthony Mackie ha revelado cuál fue uno de los mayores tropiezos de su carrera. Hubo un rodaje bastante problemático que estuvo a punto de dejarle fuera de 'En tierra hostil' ('The Hurt Locker'), el thriller bélico de Kathryn Bigelow que le impulsó como actor. De hecho, Mackie ha confesado que su experiencia como parte del elenco de 'Bolden' le sigue atormentando hasta el día de hoy.

Durante años, Mackie evitó dar detalles sobre el proyecto que casi lo deja fuera de la cinta ganadora del Oscar a Mejor Película. Sin embargo, en una entrevista en el podcast Pivot, decidió comentar este suceso.

Un tormento

'Bolden' pretendía contar la vida de Buddy Bolden, el pionero del jazz que fue ignorado durante décadas por los historiadores. Sin embargo, cuando se estrenó en 2019, la película pasó desapercibida. Para Mackie el problema empezó cuando fue elegido para el papel principal justo antes de que Bigelow lo quisiera para 'En tierra hostil'. Según contó, Daniel Pritzker, director de 'Bolden', alargó el rodaje mucho más de lo previsto, poniendo en riesgo su participación en la película bélica.

Aunque al inicio evitó mencionar títulos y nombres, finalmente confirmó que hablaba de Pritzker y de 'Bolden'.

"La película fue una basura, el director fue una basura, y nunca volvió a dirigir porque era una basura. Era un desastre, ¡y se lo diría en la cara!".

La situación llegó a tal punto que Bigelow empezó a buscar un sustituto, pero al final, la cineasta ajustó el calendario y Mackie viajó de inmediato a Jordania tras terminar con 'Bolden', logrando salvar su papel en 'En tierra hostil'.

La pesadilla, sin embargo, no terminó ahí. Pritzker regrabó escenas en 2009 y 2010, volvió a retocar la película cuatro años más tarde y hasta rodó tres meses adicionales en 2016. Para entonces, Mackie ya había sido reemplazado por Gary Carr. En el montaje final, apenas sobrevivió un diez por ciento del material filmado en 2007 y con ese recuerdo aún fresco, Mackie deseó que 'Avengers: Doomsday' no repita una historia tan accidentada.

En Espinof | 'Les estamos mintiendo a nuestros hijos'. Anthony Mackie rechaza la idea de que el esfuerzo es suficiente para el éxito: se necesita algo más

En Espinof | "Era mi peor pesadilla". Anthony Mackie exigió que Marvel cambiase su máscara de 'Falcon y el Soldado de Invierno' para 'Capitán América 4'