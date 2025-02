"Nunca más voy a usar esa mierda". Anthony Mackie exigió a Marvel cambiar su máscara de 'Falcon y el Soldado de Invierno' para 'Capitán América 4'

Quedan ya apenas unos días para el esperado estreno de 'Capitán América: Brave New World', en la cual podremos ver a Anthony Mackie convertido ya a tiempo completo en el superhéroe de Marvel al que hasta ahora dio vida Chris Evans. De ello ya tuvimos un primer vistazo en la serie 'Falcon y el Soldado de Invierno', pero hace tiempo que quedó claro que ahí no teníamos la versión definitiva del personaje. De hecho, Mackie exigió cambiar algo del mismo.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

"Era mi peor pesadilla"

Como muchos recordaréis, Mackie lucía en la serie de Disney+ una especie de medio casco con gafas que el propio actor ha definido en IGN como "mi peor pesadilla". Solamente la lució durante unos minutos durante el final de 'Falcon y el Soldado de Invierno', pero tenía muy claro que no iba a volver a hacerlo:

Porque les dije que nunca más volvería a usar esa mierda. Fue difícil. Con el calor, el sudor, las gafas empañadas, era imposible. Se llamaba capucha. Era mi peor pesadilla. No puedes hacer nada.

Parece evidente que en Marvel querían modernizar el look del personaje, pero les acabó saliendo el tiro por la culata y no dudaron en rectificar. Y eso también hay que aplaudirlo, que lo realmente grave no es meter la pata, sino insistir en que lo has hecho bien cuando no es para nada el caso.

La duda ahora está en saber si explicarán eso de alguna forma en la película, pues es un material ideal para hacer alguna broma tonta, o si simplemente será algo que obvien por completo. No tardaremos en descubrirlo, ya que el estreno exclusivo en cines de 'Capitán América 4' tendrá lugar este viernes 14 de febrero de 2025.

