George Clooney acaba de una vez por todas el debate sobre su Batman: "Fui el mejor, lo sabéis vosotros y lo sé yo"

George Clooney tuvo la infinita suerte de ponerse el manto de Batman en 'Batman y Robin' mientras, por otro lado, se estaba erigiendo como una estrella gracias a 'Urgencias'. En lugar de dejar todos sus huevos en la misma cesta y después aprender a acarrear el fracaso, el actor supo regatearlo y continuar su carrera repleta de éxitos hasta dejar su presencia como el Caballero Oscuro (bueno, o no tan oscuro) fuera tan solo una mera anécdota.

¡No te metas con los bat-pezones!

En un vídeo de Variety en el que juegan a saber si es capaz de reconocer sus líneas de diálogo, Clooney (que falla a posta al reconocer la frase "Por eso Superman trabajo solo") afirma, con tono de sorna, "Fui el mejor Batman, lo sabéis vosotros y lo sé yo. Y no quiero escuchar más mierda. Batman tiene pezones, colega. ¿Cómo te crees que alimenta a sus hijos, los pequeños murciélagos?".

En lugar de aprovechar para, simplemente, hablar mal de 'Batman y Robin', George Clooney también afirma la miseria que supuso su rodaje.

"Era un traje muy doloroso, y no podías moverte. Me tumbaba en una tabla, y Joel Schumacher me dirigía con un micrófono y un altavoz gigante. Decía "Vale, George, vamos allá. Preparado, tus padres están muertos, no tienes nada por lo que vivir... ¡Y acción!". Y entonces me apoyaban, yo decía "Soy Batman" y respondían "¡Corten!". Me volvían a bajar, y me sacaban del plató en una tabla."

Recordemos que Clooney volvió a interpretar al persona en 2023, en un pequeño cameo al final de 'Flash', pero, al contrario que Michael Keaton, lo hizo solo una vez como un pequeño juego con el espectador, y se niega a volver a hacerlo. Si los bat-pezones te daban bat-gusto, me temo que tendrás que bat-conformarte con la película original.

