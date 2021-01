Ha muerto a los 88 años Barbara Shelley, leyenda del cine de terror británico y musa de la Hammer

El ícono del cine inglés Barbara Shelley ha fallecido a los 88 años. Honrada con el título de "Reina de la Hammer" por su extenso trabajo en la compañía británica durante las décadas de 1950 y 1960, Shelley fue una figura popular en la cultura británica gracias a protagonizar prominentes películas de terror. Shelley había estado recientemente en el hospital, donde había contraído Covid-19, pero se había recuperado, aunque según su agente "tenía otros problemas subyacentes".

Reina de los vampiros

Nacida como Barbra Kowin en 1932, debutó profesionalmente en la Hammer con un pequeño papel en 'Mantrap' (1953) de Terence Fisher, quien luego la contrataría de nuevo en 'La Leyenda de Vandorf' (The Gorgon, 1964) y 'Drácula, príncipe de las tinieblas' (1966), la mejor de las secuelas de Fisher con Christopher Lee como el conde vampiro. Junto al actor, también coprotagonizó 'Rasputín' (1966), y culminó el ciclo con un clásico lovecraftiano, '¿Qué sucedió entonces?' (Quatermass and the Pit, 1967), favorita de John Carpenter.

Su agente, Thomas Bowington, ha comentado en medios británicos:

"Ella realmente era la protagonista número uno y la reina en tecnicolor de Hammer. En la pantalla podría ser silenciosamente malvada. Pasa de la belleza escultural a la locura animal. Era una de las favoritas de los eventos de Hammer y las convenciones de autógrafos, pero también actuaba en el escenario con el RSC. Adoraba a Christopher Lee y Peter Cushing y le encantaba trabajar con ellos".

Antes de ser la favorita de Hammer, Shelley trabajó en el género de terror en películas como 'The Shadow of the Cat' (1961) clásicos como 'El pueblo de los malditos' (Village of the Damned, 1960) y curiosidades como 'Ghost Story' (1974). También trabajó en televisión en episodios como 'Planet Of Fire' de 'Doctor Who', junto a Peter Davison como el quinto Doctor y otras series como 'El Santo', 'Patrulla fantasma', 'El agente de CIPOL', 'Los vengadores' o 'Crown Court'. Descanse en paz.