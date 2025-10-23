Hace 14 años Denzel Washington tenía tantas ganas de hacer esta película que renunció a 18 millones: "Es difícil encontrar guiones así de buenos"

Denzel Washington es uno de los actores mejor pagados de Hollywood, pero está dispuesto a hacer sacrificios económicos cuando tiene muchas ganas de hacer una película. Eso fue justo lo que sucedió hace 14 años, pues no tuvo en problemas en reducir su sueldo de 20 a 2 millones de dólares para poder colaborar con Robert Zemeckis en 'El vuelo'.

Sobre el papel, una película que une a Zemeckis y Washington debería ser lo suficientemente atractiva para que muchos estudios quieran respaldarla. Lo que sucedió aquí es que el único que decidió apostar por ella lo hizo una condición irrenunciable: el presupuesto tenía que ser bastante contenido.

"Tenía muchos matices"

Eso hacía imposible que el actor pudiera participar en ella cobrando su salario habitual, que por aquel entonces estaba cifrado en 20 millones de dólares, así que tanto él como Zemeckis decidieron reducirse el sueldo en un 90% para que el estudio no cancelase 'El vuelo'. El propio Washington lo explica así en Deadline:

No fue difícil hacerla, pero el estudio quería pagar un precio, y terminamos con unos 28 millones de dólares, y el director Robert Zemeckis hizo que pareciera que había costado 100 millones, especialmente la secuencia del avión. Así que él y yo reinvertimos nuestro dinero y nos llevamos una décima parte de nuestros salarios.

El actor tenía muy claro el motivo por el que no podía dejar pasarla de largo: "El guion. Así de simple. Es difícil encontrar guiones así de buenos, y este no era una historia en blanco y negro. Tenía muchos matices". Eso sí, tonto no es y a cambio de esa reducción en su salario se aseguró una generosa participación en los posibles beneficios que consiguiera 'El vuelo'.

De hecho, 'El vuelo' fue un gran éxito cuando se estrenó en 2012, ya que consiguió una recaudación mundial de 161 millones de dólares. Además, Washington también se vio reconocido con una nominación al Óscar mejor actor, pero premio fue para Daniel Day-Lewis por su inolvidable interpretación en 'Lincoln'. Por cierto, el guion de 'El vuelo' también estuvo nominado, pero ahí el galardón fue para Quentin Tarantino por 'Django desencadenado'.

De esa forma, todos quedaron contentos, pues el propio Washington destacaba que "ahora los estudios se están ajustando el cinturón y sabían que era un proyecto que queríamos hacer. Y creo que fueron inteligentes al decir: "Miren, no queremos gastar más de, lo que fuera, 28 o 30 millones de dólares". Y ninguno de los dos quería desviarse, así que lo hicimos".

