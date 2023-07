"Heath Ledger como Joker es una de las peores elecciones de la historia". Christopher Nolan se quedó totalmente solo cuando fichó al actor para 'El Caballero Oscuro'

Estos días se ha celebrado el 15 aniversario del estreno de 'El Caballero Oscuro' en Estados Unidos. La película dirigida por Christopher Nolan logró un éxito arrollador y muchos la sitúan como la mejor muestra de cine de superhéroes de todos los tiempos. Sin embargo, la cosa no estuvo tan clara antes, especialmente cuando se supo que el autor de 'Oppenheimer' había elegido a Heath Ledger para dar vida a Joker.

Cuando esa información apareció online, la reacción de muchos seguidores de Batman fue furibunda, tanto por el hecho de que creían que otros actores eran los adecuados para el papel -se hablaba mucho de Crispin Glover, pero Paul Bettany también era el favorito de muchos- como por su desprecio hacia Ledger. No pocos fueron los que bromearon con respecto a su participación en 'Brokeback Mountain', hasta el punto de que alguien afirmó con desprecio que "estaré esperando a que tenga sexo con Batman".

Todos le decían "No lo vemos"

Obviamente, también hubo reacciones positivas, pero en este tipo de situaciones siempre pasa que lo negativo se come a todo lo demás, pero no eran pocos los que proclamaban como "una de las peores elecciones de casting de la historia". Lo curioso es que las dudas fueron mucho más allá de los seguidores, pues el mismísimo Jonathan Nolan, guionista de la película, confesó años después que ni él mismo ni el estudio entendían por qué su hermano Christopher había fichado a Ledger. De hecho, comentó lo siguiente a The Hollywood Reporter:

El personaje de Joker era un gran reto para nosotros. Chris tuvo una buena reunión con Heath Ledger pero nadie lo entendió. Yo no lo entendí y el estudio tampoco. Todos le decían "No lo vemos" y la comunidad cinéfila nos puso en la picota por ello. Era un desastre, era la peor elección de casting de la historia. Pero Chris se mantuvo firme y siguió adelante. El plan no era dar a los fans lo que pedían, sino lo que querían, lo que realmente querían.

La aparición de la primera imagen de Ledger como Joker provocó cierto desconcierto. Muchos no tenían muy claro qué pensar, pero todo empezó a aclararse con el siguiente vistazo a su versión del personaje y cualquier duda quedó despejada cuando se lanzó el primer tráiler de 'El caballero oscuro' a finales de 2017.

Por desgracia, Ledger falleció en enero de 2018, por lo que no tuvo la oportunidad de ver cómo su interpretación de Joker recibió un aplauso unánime y fue recompensada con un Óscar al mejor actor secundario. Y, como todos sabemos, 'El caballero oscuro' arrasó en cines, hasta el punto de que todavía aparece en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

