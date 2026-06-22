Entre Indiana Jones y Misión Imposible: a sus 72 años, Jackie Chan regresa en la cuarta película de una de sus mejores sagas de acción

Jackie Chan debutó en el cine hace más de seis décadas, pero eso no le hace tan siquiera valorar la posibilidad de retirarse. Es cierto que en Hollywood ya se prodiga muy poco, pero en China sigue al pie del cañón. La noticia ahora es que prepara la cuarta entrega de una de sus mejores sagas de acción: 'La armadura de Dios'.

La primera parte de la franquicia se remonta a 1986, mientras que la segunda se lanzó en 1991 y la tercera se hizo de rogar hasta 2012. Ahora es el turno de 'La armadura de Dios: Ultimátum', la cual Chan en esta ocasión solamente protagoniza, pues en las tres anteriores también se ocupó del trabajo de dirección.

Una saga muy importante para Jackie Chan

Aquí detrás de las cámaras encontramos a Robert Kun, quien tiene previsto poner a grabar las cámaras este próximo mes de julio de 2026 en Kazajstán. El plan es tenerla lista para que 'La armadura de Dios: Ultimatum' tenga un gran estreno mundial en cines en una fecha aún por concretar de 2027.

Recordemos que la película original nació un poco por la insistencia de Chan de hacer una película de aventuras en la línea de las que estaba potenciando Hollywood en aquellos años tras el enorme éxito de Indiana Jones y 'En busca del arca perdida'. Además, su personaje también recuerda un poco al Ethan Hunt que Tom Cruise inmortalizaría años después en la saga 'Misión Imposible'.

Eso sí, la apuesta de Chan estuvo a punto de salirle carísima, pues en el rodaje de la primera entrega sufrió el accidente más grave de su carrera. Tras un salto sin especial peligro, la rama del árbol en la que estaba el actor cedió a su peso y se cayó de forma aparatosa contra el suelo, hasta el punto de que su cabeza impactó contra una roca.

Ese accidente le provocó una fractura de cráneo que le obligó a estar seis meses en cama para recuperarse, aunque teniendo luego que vivir para siempre con las secuelas: pérdida de audición en su oído derecho y el implante de una placa metálica en su cráneo.

Todo ello llevó a que el rodaje de la película tuviese que pararse durante un año, pero finalmente 'La armadura de Dios' pudo completarse y fue un enorme éxito comercial.

Ahora Chan recuperar el personaje de Asian Hawk para vivir una nueva ventura en la que tendrá como objetivo hacerse con un antiguo artefacto llamado Tumar por el que hay una recompensada valorada en 20 millones de dólares. El actor ha comentado lo siguiente sobre el proyecto en Variety:

Este es mi primer proyecto con socios kazajos, pero no será el último. Pronto anunciaremos muchas más novedades. Nunca antes había filmado allí, y esto nos brinda muchas ideas visuales y creativas nuevas que podremos ofrecer al público.

Habrá que estar atentos al resultado, que Chan cuenta ya con 72 años y el cuerpo seguramente ya no le permita hacer según qué cosas por sí mismo.

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