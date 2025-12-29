Jamie Lee Curtis pudo haber protagonizado la gran obra maestra del cine de terror cuando era niña. Su madre lo impidió: "Quería que tuviera una infancia"

Si un papel exigente a nivel físico y psicológico puede minar hasta la mente del intérprete más experimentado, los efectos que puede tener en un menor de edad que, además, debuta frente a las cámaras, pueden ser demoledores. La lista de casos que ilustran esto es tan amplia como llena de leyendas urbanas, siendo uno de los más sonados el de Linda Blair y su convulsa participación en esa obra maestra del cine de terror titulada 'El exorcista'.

Todo a su debido tiempo

La actriz tuvo que someterse a las malas praxis en set de un William Friedkin cuyos métodos llegaron a derivar en problemas médicos —fracturas incluidas— y psicológicos a los que pudo verse expuesta la mismísima Jamie Lee Curtis, que fue tanteada por un productor del filme para que diese vida a la celebérrima Regan. Por suerte, su experimentada madre supo ver desde lejos lo arriesgado del trabajo.

Durante su última aparición en The Drew Barrymore Show, Curtis explicó de este modo cómo su progenitora, la mítica Janet Leigh, rechazó la oferta para protegerla.

"Llamó a mi madre y le dijo: 'Oye, estoy produciendo la adaptación cinematográfica del libro El exorcista. ¿Dejarías que Jamie haga una audición?'. Y en aquel momento yo tendría unos 12 años y era, pues, mona y un poco descarada, con algo de personalidad, y seguro que me vio en una fiesta y pensó: 'Oh, podría ser divertida'. Y mi madre dijo: 'No'".

La actriz continuó la anécdota haciendo alusión a Barrymore, cuya trayectoria profesional arrancó a una tempranísima edad en la 'E.T.' de Steven Spielberg.

"Mi madre quería de verdad que yo tuviera, gracias a Dios, una infancia, algo que entiendo que tú no tuviste. Tú no tuviste esa opción".

Al final, como todos sabemos, Linda Blair se hizo con el rol y rascó una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto. Por su parte, Curtis terminaría convertida en una de las grandes scream queens del cine de género gracias, en buena parte, a un John Carpenter que sacó oro de su talento en 'Halloween' y 'La niebla'.

