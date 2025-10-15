Joe Pantoliano creyó hasta el último momento que su personaje en Matrix tendría redención. Pero las Wachowski tenían otros planes

A veces, lo más sorprendente de una película no ocurre delante de la cámara, sino detrás de ella, como lo fue en una cinta que no solo cambió el cine de ciencia ficción, sino que también dejó tras de sí anécdotas tan curiosas como tensas entre sus protagonistas y las hermanas Wachowski.

Una de ellas es la de Joe Pantoliano, quien ha revelado recientemente que durante el rodaje le hicieron creer que su personaje no moriría. Sin embargo, las Wachowski tenían otros planes muy distintos y, según el propio Pantoliano, incluso le mintieron deliberadamente sobre el destino final de su personaje.

Desde que 'The Matrix' se estrenó en 1999, uno de los personajes que más ha dado que hablar entre los fans es Cypher, en la historia, termina traicionando a la tripulación de la Nebuchadnezzar por su deseo de regresar a la simulación confortable de la Matrix, entregando a Morfeo y traicionando a sus compañeros.

Aunque su final parece claro (es abatido con un arma electrificada), nunca hay una secuencia explícita de su muerte. Esa ambigüedad ha dejado espacio para la especulación. Pero lo que hace aún más llamativo todo esto es que, según el propio Pantoliano, los Wachowski le aseguraron durante la producción que su personaje no sería destruido.

Él lo creyó firmemente, casi hasta el final, que habría para Cypher una senda de redención (o al menos que sobreviviría) sin embargo, al parecer, los creadores tenían otros planes y, según él, le mintieron al actor acerca del destino final de su personaje.

Fue durante el panel del elenco de 'The Matrix' de la Comic Con de Nueva York 2025 el 12 pasado de octubre cuando Pantoliano confesó: "¡Me mintieron! ¡Mintieron, carajo!".

"Es genial cuando te matan" le dijo una vez Harrison Ford

Pero la idea no le agradó: según cuenta Pantoliano, cometió el "error" de contar a las hermanas guionistas y directoras de la película de cómo una vez convenció al director de 'El Fugitivo', Andrew Davis, de no matar a su personaje en el thriller de 1993, historia que compartió con los asistentes al panel.

Sin embargo, en aquella ocasión no funcionó: afirma que, en una conversación telefónica con una de las directoras, confesó que "le dije: 'Oye, no puedes matarme, ¿verdad? ¿No me vas a matar?. Y Lilly dijo: 'Oye, Lana, no quiere que lo matemos'. Y escuché a Lana fuera de cámara, sabiendo que yo podía oírlo, y ella dijo: 'Bueno, miéntele y lo mataremos de todos modos'".

Que Joe Pantoliano haya seguido expresando su molestia a día de hoy muestra que esa mentira piadosa (y creativa) le dejó marca. Y aunque el fandom sigue especulando si en algún rincón de la Matrix hay vida para Cypher, parece que las Wachowski prefirieron cerrar clavijas y seguir adelante con su visión



Foto de The Matrix Resurrections

En Espinof | Antes de que Michael Keaton y Tim Burton redefinieran el mito de Batman, hubo un plan muy distinto para el hombre murciélago: que lo protagonizara Bill Murray

En Espinof | El realismo brutal de una de las mejores películas de guerra no fue casualidad: su director apostó por escombros, fuego y balas auténticas



