Hace 54 años debutó como extra en una película nominada a 4 Óscar. Después se convirtió en el mejor actor del mundo

Los primeros pasos en Hollywood no son igual para todos, hasta el punto de que son varias las grandes estrellas que comenzaron su carrera haciendo de extras. Hace bien poco os recordábamos el caso de Sylvester Stallone en 'El descenso de la muerte' y hoy toca hacer una parada con Daniel Day-Lewis, ya que el aclamado actor británico debutó con un pequeño papel cuando apenas tenía 13 años.

El destino quiso que Day-Lewis fuese fichado para dar vida a un vándalo que atacaba varios coches en un párking. Su presencia en 'Domingo, maldito domingo' es tan insignificante -apenas sale 3 segundos- que ni siquiera aparece acreditado, pero él recuerda muy bien las dos libras que cobró y la genial experiencia que fue. De hecho, así lo describió en el Washington Post:

"Fue el paraíso"

Me reclutaron junto con los demás vándalos de mi barrio. Teníamos que salir de una iglesia, donde por entonces yo era niño de coro, y recorrer una hilera de coches carísimos —Jaguars, Bentleys—, propiedad del elenco y el equipo, y quitarles la pintura con botellas de leche rotas. Fue el paraíso.

Pese a que la experiencia fue buena y a que 'Domingo, maldito domingo' llegó a estar nominada a 4 Óscar -los acabaría perdiendo todos-, lo cierto es que Day-Lewis luego estuvo varios años sin volver a ejercer como actor de forma profesional. Fue a finales de los años 70 cuando empezó en el teatro, dando luego el salto a la televisión y al cine.

De hecho, su siguiente papel en la gran pantalla no llegaría hasta 1982, cuando tuvo una pequeña presencia en 'Gandhi'. Su carrera tardó ya muy poco en despegar y en la edición número 62 de los Óscar se llevó el primero de los tres galardones en la categoría de mejor actor que ha conseguido. Ningún otro hombre ha logrado igualar esa marca.

Ahora Day-Lewis vuelve a estar de actualidad porque recientemente abandonó su retiro para participar en una película dirigida por su hijo Ronan. Eso sí, la crítica no ha quedado muy impresionada con 'Anemone', ya que apenas tiene un 54% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. En España podremos verla en cines a partir del 6 de febrero de 2026.

Si os habéis quedado con curiosidad por verla, tenéis disponible 'Domingo, maldito domingo' en Filmin.

