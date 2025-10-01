Hace 56 años fue un extra en una película con dos de los mejores actores de la historia; después se convirtió en una de las mayores estrellas de acción

Los comienzos en Hollywood no son iguales para todos, ni siquiera aunque luego te vayas a convertir en una de las estrellas más grandes de la meca del cine. Hace unos meses ya os hablamos del caso de Bruce Willis y ahora toca hablar de otro gran héroe de acción que comenzó su andadura como extra no acreditado. Me refiero a Sylvester Stallone.

Él era un completo desconocido cuando recibió la oportunidad de hacer una breve aparición en 'El descenso de la muerte', un drama deportivo protagonizado por Robert Redford y Gene Hackman. Se da la particularidad de que el primero llegó a decir que esta película le rompió el corazón por el trato que recibió por parte de Hollywood, pero quizá ni él mismo supo que compartió escena en ella con Stallone.

Duros comienzos

La aparición de Stallone en 'El descenso de la muerte' es tan pequeña que ni siquiera llegó a ser acreditado en la misma, pero su presencia fue confirmada incluso cuando apenas nadie le conocía. La estrella de títulos como 'Rocky' o 'Acorralado' da vida aquí a un camarero que aparece de fondo a la derecha -sí, ya sé que podría ser casi cualquiera-, aunque algunos medios señalan erróneamente que es quien trae la cuenta al personaje de Redford en esa escena.

Obviamente, el paso de Stallone por 'El descenso de la muerte' pasó totalmente inadvertido en su momento, pero sí que fue un primer paso para lo que acabaría siendo una carrera legendaria. No obstante, durante sus primeros años se tuvo que conformar con otros papeles como extra en títulos más celebrados como 'Bananas', 'Klute' o '¿Qué me pasa, doctor?'.

Por desgracia, Stallone nunca ha hablado en detalle sobre su experiencia en esta película dirigida por Michael Ritchie que supuso su primera experiencia en Hollywood. Eso sí, antes había participado en 'The Square Root', una cinta que rodó durante sus años como estudiante en la Universidad de Miami.

