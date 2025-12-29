Kate Hudson rechazó interpretar a uno de los personajes más icónicos de Marvel: "Habría sido genial formar parte"

Kate Hudson estuvo a punto de formar parte de uno de los mayores fenómenos del cine de superhéroes de principios de los 2000. Antes de que Kirsten Dunst se convirtiera en Mary Jane Watson, el papel pasó por las manos de la actriz de 'Casi famosos' ('Almost famous', 2000), que tuvo que tomar una decisión clave en un momento decisivo de su carrera.

Más de dos décadas después, Hudson ha recordado aquella encrucijada profesional, reflexionando sobre lo que pudo haber sido y sobre cómo las decisiones terminan moldeando el camino personal y artístico de cada intérprete.

Un papel que pudo cambiarlo todo

Kate Hudson ha revelado recientemente en el programa Watch What Happens Live presentado por Andy Cohen que rechazó interpretar a Mary Jane Watson en 'Spider-Man' (2002), la película dirigida por Sam Raimi que acabaría convirtiéndose en un éxito masivo.

La actriz comentó que fue una decisión consciente y reconoció que, con el paso del tiempo, ha sido inevitable preguntarse cómo habría sido formar parte de una saga tan conocida. "Es una de esas cosas que recuerdo y pienso: Habría sido genial formar parte de una película de Spider-Man", confesó.

En su lugar, por aquel entonces Hudson optó por protagonizar 'Las cuatro plumas', un drama bélico que se estrenó después. Aquella elección le permitió vivir una experiencia muy distinta, tanto a nivel profesional como personal. "Conocí a Heath Ledger, que se convirtió en un muy buen amigo, y viví otra experiencia que nunca habría vivido", explicó la actriz.

Aunque 'Las cuatro plumas' no tuvo el impacto esperado -recaudó 29 millones de dólares frente a un presupuesto de 35-, Hudson no parece lamentar la decisión que tomó. Con el tiempo, ha adoptado una visión más filosófica sobre las oportunidades perdidas y los caminos alternativos. "Una parte de mí piensa: La vida sucede exactamente como debe suceder. Y por eso estoy agradecida. Pero a la vez pienso que habría sido divertido ser Mary Jane".

Por otro lado, Hudson también dejó claro que no le resulta cómodo imaginarse ocupando el lugar de otra actriz, especialmente cuando el resultado fue tan icónico. "No parece correcto hablar de eso porque las personas que están en la película son las adecuadas y tus circunstancias en la vida son las que son”, añadió, zanjando el tema.

En Espinof | "Quería que Spider-Man 4 fuera la mejor película de todas": la razón por la que Sam Raimi y Tobey Maguire fueron sustituidos en la saga 'Spider-Man'

En Espinof | "Me rompió el corazón". Josh Hutcherson estuvo a punto de conseguir el papel de Spider-man, pero su fracaso le enseñó una lección sobre la industria