Ke Huy Quan no sabía qué hacer después de 'Todo a la vez en todas partes'. Entonces apareció Steven Spielberg

Durante 19 años, entre 2002 y 2021, Ke Huy Quan se tomó un descanso de actuar. Tras 'Los Goonies' e 'Indiana Jones y el templo maldito' su carrera no terminó de despegar en la adolescencia y decidió hacerse a un lado, trabajando tras las cámaras. Y creyó que eso sería todo hasta que llegó 'Todo a la vez en todas partes'. El resto ya lo sabéis: el marginado de Hollywood ganó un Óscar, volvió a primera plana, consiguió papeles en 'Kung Fu Panda 4' y 'Loki'... Y su carrera, a los 53 años, pinta más esperanzadora que nunca. Más o menos.

Ké me estás contando, Ke

El 7 de febrero, Quan estrenará 'Este amor sí que duele' ('Love hurts'), una comedia romántica de acción donde interpretará a un vendedor de casas con una familia feliz con un pasado como sicario violento cuyo hermano ha decidido acabar con él. Lo cierto es que, originalmente, no pretendía aceptar el papel, con dudas sobre su futuro. Y entonces, según le ha contado a Empire, apareció su ángel de la guarda: Steven Spielberg.

Estaba en un evento con Steven y me preguntaba "Ke, ¿cómo estás?". Yo le dije "No muy bien, Steven". Debido a todo el amor y el apoyo que recibí durante aquella temporada de premios, estaba preocupado de que lo que hiciera después sería decepcionante, fuera lo que fuera. Así que lo estaba pasando mal escogiendo mi siguiente proyecto. Steven fue muy generoso. Me dijo "Ke, quedemos para comer". Y le conté este proyecto, casi vendiéndoselo. Él respondió "Ke, es genial. Hazlo".

Es posible que te preguntes por qué no quería aceptar un protagonista, y su respuesta tiene lógica: "Creí que estaba escrito para alguien como Jason Statham, porque estoy condicionado a pensar que cuando tienes una estrella de acción tiene que ser como The Rock, Stallone o Schwarzenegger. No creía que nadie que luce como yo pudiera tener este papel. Por suerte, no se rindieron conmigo. Volvieron a preguntarme una vez más".

¿Y qué es lo siguiente que quiere hacer? Pues lo tiene bastante claro: "Me encantaría hacer de un tío malo. Como un villano de Bond. O lo que Hugh Grant hace en 'Heretic'. Quiero salir de mi zona de confort y hacer de un tío diabólico, realmente malo. Eso sería divertidísimo". ¿Tendrá Spielberg algo donde encaje su viejo amigo?

