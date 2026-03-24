Kirsten Dunst se une al reparto de la secuela de 'La asistenta' y no puedo esperar para ver qué puede aportarle a este thriller tan retorcido

Tras el éxito arrollador de 'La asistenta', que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de taquilla de 2025 con cerca de 400 millones de dólares recaudados en todo el mundo, Lionsgate ha movido ficha rápidamente para poner en marcha su secuela, 'The Housemaid’s Secret'.

El proyecto volverá a contar con Sydney Sweeney como protagonista y con Paul Feig detrás de las cámaras, pero la gran novedad es la incorporación de Kirsten Dunst al reparto. Basada en la segunda novela de Freida McFadden, la historia seguirá explorando el oscuro universo de secretos y tensiones psicológicas que ya conquistó al público en la primera entrega.

Un fichaje clave

"Es un privilegio llevar a la pantalla la siguiente entrega de La criada con Kirsten Dunst. Es un icono. Su trayectoria refleja una extraordinaria versatilidad y valentía", declaró Erin Westerman, presidenta de Lionsgate Motion Picture Group, según recoge Deadline. "Junto a la siempre magnética Sydney Sweeney, será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece".

En la secuela, Millie (Sweeney) regresa para trabajar como ama de llaves en una nueva casa, donde nunca llega a ver a su misteriosa jefa. Sin embargo, pronto descubre que tras una puerta cerrada se esconden secretos aún más oscuros que los suyos, en una trama que promete intensificar el suspense psicológico de la primera película.

La incorporación de Kirsten Dunst supone un salto cualitativo para la saga. Su experiencia en registros tan diversos como el drama, el thriller o el cine más autoral la convierten en una presencia capaz de aportar mayor profundidad y matices a la historia, además de reforzar un peso pesado como lo es Sweeney.

Con un equipo creativo que se mantiene -incluida la guionista Rebecca Sonnenshine- y el respaldo de un estudio que ha demostrado confiar en la franquicia, la secuela se perfila como una de las apuestas más potentes del calendario próximamente. El reto ahora será repetir el éxito de la primera entrega y consolidar la saga como un éxito del thriller contemporáneo.

En Espinof | Amanda Seyfried reconoce que se enteró demasiado tarde de que era la productora de 'La asistenta': "Más vale que sea un éxito"

En Espinof | Esta escena eliminada de 'La asistenta' confirma otro esperado regreso para la secuela de la película con Sydney Sweeney