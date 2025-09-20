"Es lo opuesto a Tom Cruise en Misión Imposible": Leonardo DiCaprio tiene la descripción perfecta de su personaje en 'Una batalla tras otra'

Leonardo DiCaprio nos ha vuelto a sorprender con un papel completamente distinto a los que suele interpretar. En 'Una batalla tras otra', y a las órdenes de Paul Thomas Anderson, el actor se adentra en la vida de un ex revolucionario torpe y caótico que se enfrenta a situaciones que ponen a prueba su ingenio. La película nos muestra un lado más cómico y vulnerable del actor, explorando cómo un hombre común lucha contra circunstancias extraordinarias. Un personaje torpe, caótico y bastante alejado de la imagen del héroe de acción tradicional.

Nada que ver con Ethan Hunt

En una entrevista para Entertainment Tonight, DiCaprio describió a su personaje con estas palabras:

"Es lo opuesto a Tom Cruise en 'Misión imposible'. Bob lo hace todo mal. Y no aterriza ni da pie con bola en ninguna de sus acrobacias"

Esta digresión de sus papeles solemnes habituales acaba dejándonos un retrato muy cómico e icónico también, o al menos es un experimento interesante sobre cómo un actor de su calibre también se sabe manejar bien con la torpeza en pantalla.

A lo largo de la película, el personaje de Bob es paranoico y caótico. Se pasa casi todo el tiempo correteando por ahí en bata y con un gorro, a veces incluso con unas gafas de Terminator y acompañado del sensei de karate de su hija. Pero tiene su explicación:

"Intenta criar a una hija y no sabe cómo hacerlo bien. Cuando la capturan... ¿Por qué tiene que quitarse la bata? Se tiene que ir. Tiene que ir a buscar a su pequeña"

DiCaprio tenía claro cómo tenía que hacerlo con su personaje y eso impresionó de verdad a sus compañeros de reparto. Por ejemplo, Benicio Del Toro dijo esto a People:

"Con Leo, simplemente dejas que él traiga el personaje y... él es la historia. Con Leo, es trabajar y asegurarnos de que mi personaje esté presente en la historia. Es uno de esos actores a los que he admirado durante décadas, y nunca tuve la oportunidad de trabajar con él. Así que tener esta oportunidad de trabajar con él fue una gran experiencia y una gran oportunidad para mí"

Con 'Una batalla tras otra', DiCaprio ha vuelto a demostrarnos su versatilidad interpretativa, alejándose de los papeles heroicos y grandilocuentes para explorar la comedia física y la torpeza de Bob. Su personaje combina el amor paternal con situaciones ridículas, ofreciendo un contraste muy fresco con otras películas de su carrera y añadiendo un nuevo personaje a su repertorio de papeles memorables. Además, le ha servido para trabajar por primera vez con Paul Thomas Anderson, que vuelve después de las nominaciones al Oscar con 'Licorice Pizza' (2021).

En Espinof | Leonardo DiCaprio no quiere dar el salto a la dirección, y la culpa es de uno de los grandes profesionales del cine. "No había nadie como él"

En Espinof | La única secuela de Leonardo DiCaprio es una película de ciencia ficción que él mismo considera una de las peores películas de la historia