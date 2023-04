"Me dijo: Yo conocí a tu padre". Woody Harrelson confirma que tiene razones para creer que Matthew McConaughey y él son hermanos

Definitivamente, a veces la realidad supera a la ficción. La buena química de los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson en pantalla podría tener una explicación de lo más insólita: Harrelson ha confirmado que tiene razones sólidas para creer que McConaughey y él son hermanos e incluso quiere hacerse una prueba de ADN.

Ver para creer

Los dos actores, que protagonizaron juntos la estupenda primera temporada de 'True Detective', comenzaron a tener sospechas sobre su parentesco hace unos años, en Grecia. Según explica Harrelson, La madre de McConaughey admitió haber conocido al padre de Harrelson en el pasado:

Estábamos en Grecia, viendo a la selección estadounidense ganar el Mundial cuando mencioné algo sobre remordimientos. ¿Sabes? Dije algo así como: "Es raro que mi padre no se arrepienta de nada". Entonces Ma' Mac (la madre de McConahughey), a la que conozco desde hace tiempo, me dijo: "Yo conocí... a tu padre". Esa pausa me pareció un poco problemática e interesante.

Ambos actores se dieron cuenta de que esa frase estaba "llena de insinuaciones" y a partir de ahí empezaron a unir los puntos. Cayeron en la cuenta de que, nueve meses antes del nacimiento de McConaughey, coincidió que el padre de Harrelson estaba soltero con que Ma' Mac se había dado un año de descanso de su relación con Jim, su supuesto padre.

Según parece, comenzaron a especular sobre varios lugares del oeste de Texas donde se pudieron haber encontrado y parece que las conclusiones que sacaron les resultaron lo suficientemente convincentes como para que Harrelson quiera pedir una prueba de ADN y salir de dudas.

Por su parte, McConaughey no lo tiene tan claro: "Para mí es un poco más complicado porque me está pidiendo que me arriesgue con esto y yo: Un momento, ¿me estás diciendo que quien llevo 53 años creyendo que es mi padre podría no serlo?". De hecho, su próximo proyecto juntos es 'Brother from another mother', una serie para Apple TV+ que se centra en el tema familiar.

