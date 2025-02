"Me odiaba a mí mismo". Kelsey Grammer se sincera sobre el motivo de su enemistad de 30 años con Ted Danson

El 30 de septiembre de 1982, sin saberlo, empezaba en NBC 'Cheers', una de las series más míticas de la historia de la televisión, que durante 11 temporadas seguiría a los trabajadores y los clientes de un bar de Boston, dando una clase magistral a los espectadores de lo que era la tensión sexual no resuelta entre Sam y Diane, que tantas series imitarían después. Tuvo tanto éxito que acabó teniendo un malogrado remake español y tres spin-offs, uno de los cuales aún continúa, en versión secuela tardía, hoy en día: 'Frasier'.

Déjalo todo y ven a Cheers

Sin embargo, la realidad entre cámaras era muy distinta, y hubo una enemistad de la que no fuimos nunca conscientes entre Ted Danson y Kelsey Grammer, que, hasta hace muy poco, llevaban 30 años sin hablarse por la cosa más tonta. La revelación empezó en octubre del año pasado, en el podcast dedicado a la serie 'Where everybody knows your name', con Danson y Woody Harrelson, donde Grammer fue como invitado. El protagonista de 'The Good Place' aprovechó para pedir disculpas por haberse enfadado, afirmando "me he perdido los últimos 30 años de Kelsey Grammer, y creo que es mi culpa, lo he hecho mal, y quiero pedirte perdón".

Grammer, por su parte, aceptó las disculpas, sin que ninguno de los oyentes supiera a qué se estaban refiriendo exactamente. Hasta ahora, por lo menos: en una entrevista con el New York Post, el actor de 'Frasier' ha aclarado lo que ocurrió hace ya tres décadas: "Se ha salido un poco de madre. Nunca hubo realmente una bronca. Era una época en mi vida donde dudaba mucho. Me odiaba a mí mismo, la verdad. Era cuando bebía mucho".

Ted apareció y me dijo "¿Sabes? Me molesta que a veces no vengas preparado para rodar". Y respondí "Vale, lo respeto". Y más o menos fue eso. Ahora, quizá para Ted lo que se pasó fue que se alejó de lo que podría haber sido una buena amistad. Quizá simplemente quería protegerse, no lo sé. Pero le dije, "Gracias". Estábamos bien así.

Francamente, quién diría que 30 años de posible amistad pueden romperse por algo así, pero la anécdota también demuestra que, al final, por muy actores millonarios que sean, también pueden meter la pata por tonterías. Quieras que no, te quita un peso de los hombros.

