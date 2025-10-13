"Es mejor que cualquier cosa que haya hecho". Bruce Willis afirma que esta película de ciencia ficción supera a 'Jungla de Cristal' y 'El sexto sentido'

El legendario Bruce Willis lleva ya varios años retirado, pero antes de eso participó en infinidad de películas. Varias de ellas son muy queridas por parte del público, pero él mismo sorprendió en su momento señalando que 'Looper' era lo mejor que había hecho, poniéndola así por encima de títulos como 'Jungla de cristal' o 'El sexto sentido'.

Fue en una entrevista concedida a Esquire donde Willis puso por las nubes ese título de ciencia ficción con viajes en el tiempo escrito y dirigido por Rian Johnson que lideró junto a Joseph Gordon-Levitt y Emily Blunt:

"Rian hizo algo increíble"

Es mejor que cualquier cosa que haya hecho. Rian hizo algo increíble. Concibió una historia original. La escribió, la vendió, se mantuvo fiel a ella, la dirigió y la terminó”. Eso es difícil en esta ciudad. Siempre hay alguien que se cuela en el proceso. Eso no pasó aquí. Y si no hubiera hecho nada más que ese esfuerzo hercúleo, habría triunfado en la industria. Increíble.

Es más que una historia original. Es una historia de la que la gente hablará, la verá dos veces y discutirá sobre ella. Yo lo hice conmigo mismo cuando la leí por primera vez. Eso es todo Rian Johnson, de principio a fin. Un gran, gran director.

Estrenada en 2012, 'Looper' nos sitúa en un futuro en el que los asesinatos están prohibidos. Sin embargo, existen los viajes en el tiempo, los cuales se utilizan para que un grupo de asesinos a sueldo viaje al pasado, maten a sus víctimas y se deshagan rápidamente del cadáver. Todo se complica cuando uno de esos asesinos recibe el encargo de eliminarse a sí mismo.

Con todo merecimiento, 'Looper' consiguió muy buenas críticas -tiene un 93% de valoraciones positivas de la prensa especializada en Rotten Tomatoes-, pero creo que Willis exagera con el entusiasmo que mostró hacia ella. Ya no es solamente que no sea la mejor película de su carrera, es que ni siquiera es el mejor título de ciencia ficción con viajes en el tiempo en el que ha participado.

No nos olvidemos de que Willis también encabezó 'Doce monos' hace 30 años, en la cual tenía que viajar al pasado para conseguir la muestra de un virus que provocó una terrible epidemia. Dicho esto, creo que 'Looper' sí estaría en un Top 10 de la carrera del actor, pero para nada es "mejor que cualquier cosa que haya hecho". Ese honor pertenece al largometraje dirigido por Terry Gilliam.

