Mejor que la trilogía de 'El señor de los anillos': Christopher Lee siempre tuvo claro que esta película era la obra cumbre de su carrera como actor

La carrera como actor del mítico Christopher Lee abarcó casi 70 años, durante los cuales participó en infinidad de películas inolvidables. Las nuevas generaciones seguramente lo recuerde sobre todo por haber dado vida a Saruman en la trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson. Eso sí, él siempre ha defendido que la obra cumbre de su carrera es esta otra película que hace bien poco celebró el 50 aniversario de su estreno: 'El hombre de mimbre'.

"No me pagaron nada"

Dirigida por Robin Hardy, 'El hombre de mimbre' es una película bastante inusual de folk horror escrita por Anthony Shaffer que cuenta la historia de un policía de Scotland Yard que viaja a una isla remota para investigar lo que cree que es un asesinato. Todo lo que se encontrará allí, donde impera un curioso culto religioso, resultará desconcertante.

'El hombre de mimbre' contó con un presupuesto tan ajustado que el propio Lee se involucró personalmente para que la película pudiera salir adelante. Por un lado, el actor aceptó hacerla completamente gratis, tal y como recordaba años después en el documental 'The Wicker Man Enigma':

"No me pagaron nada. Se lo repito a la gente y no se creen que sea verdad. Tengo el contrato para probarlo. De todos modos, a veces uno hace las cosas por amor... Si me hubieran pagado mis honorarios normales -y a todos los demás sus sueldos habituales- no habrían podido hacer la película."

De hecho, el actor seguramente perdió bastante dinero con ella, ya que la productora de 'El hombre de mimbre' confiaba tan poco en ella que decidió estrenarla sin ningún tipo de presentación a la prensa. ¿La reacción de Lee? El actor contactó con todos los críticos británicos que conocía para ofrecerse a pagarles la entrada para que la viesen y que así el público supiese de su existencia.

Además, un par de años después llegó la hora de estrenarla en Estados Unidos y Lee decidió pagarse de su bolsillo todos los gastos para promocionarla en dicho país. No cuesta entender que el actor la haya destacado en más de una ocasión como su mejor película, incluyendo una entrevista concedida a Total Film que tuvo lugar varios años después del estreno de la trilogía de 'El señor de los anillos':

'El hombre de mimbre' era la película por la que más me preguntaban, ahora es 'El señor de los anillos. Pero todavía me preguntan mucho por 'El hombre de mimbre' porque se ha convertido en una de las grandes películas de culto de todos los tiempos. Esa es la historia de mi carrera, hacer películas de culto. Y siempre he dicho que es la mejor película que he hecho, incluso en su forma masacrada, que lo es. Incluso el DVD está destrozado. Todavía no sé qué pasó con esa película. El negativo desapareció desde ese día hasta hoy.

Lee se refiere al hecho de que existen a día de hoy diferentes montajes de 'El hombre de mimbre', la de 87 minutos que se estrenó originalmente en los cines de Reino Unido, un montaje del director de 95 minutos y un montaje final de 91 minutos. Sin embargo, ninguno de ellos es la versión original que Hardy se vio obligado a recortar en su momento, algo que Lee lamentó toda su vida:

Sigo creyendo que existe en alguna parte, en latas sin nombre. Todavía lo creo. Pero nadie la ha visto desde entonces, así que no pudimos reeditarla, que era lo que yo quería hacer. Habría sido diez veces mejor.

Esas declaraciones se hicieron en 2001 y dicho montaje sigue sin aparecer, por lo que ya solamente uno de sus milagros que suceden muy de vez en cuando podría hacer que la cosa cambie. Eso sí, la popularidad de la película se mantiene imperturbable, y en 2006 llegaba un remake de Hollywood protagonizado por Nicolas Cage que se quedaba a años luz de la cinta de Hardy. Y no me olvido tampoco de 'Midsommar', una aclamada película de Ari Aster que seguramente no existiría sin el precedente de 'El hombre de mimbre'.

Si todavía no habéis visto 'El hombre de mimbre' y os apetece resolverlo, la tenéis disponible en streaming tanto en Filmin como en Movistar+ . Y si preferís el formato físico, podéis comprar esta edición en blu-ray distribuida por Divisa.