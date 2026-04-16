"¡Es una de las mejores películas malas de nuestro tiempo!". Laura Linney no se avergüenza y defiende esta insólita película de ciencia ficción

Laura Linney es una de las actrices americanas más respetadas de nuestro tiempo. Es cierto que nunca ha ganado el Óscar -aunque sí ha estado nominada hasta en tres ocasiones-, algo que en parte se debe a que su carrera lleva un tiempo más centrada en la televisión -muchos aún recordamos su paso por la notable 'Ozark'- que en el cine, pero ahora ha querido recordar una de las películas más insólitas en las que ha participado.

"Es genial"

Fue en 1995 cuando pudimos ver a Linney dando vida a la Doctora Karen Ross en 'Congo', una inusual película de ciencia ficción nacida a rebufo del éxito de 'Parque Jurásico'. De hecho, ambos títulos parten de una novela de Michael Crichton, pero la de Steven Spielberg está considerada una maravilla y la de Frank Marshall ni por asomo tanto.

Tanto es así que 'Congo' apenas tiene un 24% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, lo cual no impidió que funcionase suficientemente bien en taquilla como para que Paramount recuperase su inversión -costó 50 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de más de 152-. Eso sí, siempre ha arrastrado fama de mala película, pero su imagen ha ido mejorando con el paso del tiempo.

De hecho, la propia Linney ha salido ahora en defensa de 'Congo' al afirmar lo siguiente en The Independent: "¡Congo es una de las mejores películas malas de nuestro tiempo! Es genial. Es una delicia. Así la llamo yo… Hace muchísimo que no la veo. Volveré a verla cuando sea muy vieja y quiera sentirme bien conmigo misma, y ​​diré: ‘¡Ay, Dios mío, qué joven era! ¡Qué dulce era! ¡Mira eso! ¡Y mira mis brazos!’".

La verdad es que a mí 'Congo' siempre me ha parecido un disparate más o menos entretenido, pero está bien que los actores no se avergüencen de hacer también películas así y que incluso lo celebren.

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más