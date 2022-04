Muere Juan Diego: adiós al ganador del Goya por 'Vete de mí' y 'El rey pasmado', uno de los más grandes y polifacéticos actores españoles

Ha fallecido a los 79 el legendario Juan Diego, uno de los actores referentes dentro del cine español y que contaba con una larguísima trayectoria en teatro, televisión y cine.

Una carrera de más de 60 años

La noticia ha sido confirmada por la Fundación Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) desde su cuenta de Twitter, donde se podía leer "Qué triste decirte adiós, queridísimo #JuanDiego. Socio, maestro, camarada, amigo. Ejemplo de nobleza humilde, hombre cultísimo que se supo hacer a sí mismo cuando las circunstancias menos acompañaban. Vuela alto, vuela libre. Todo nuestro amor".

Juan Diego nació en Bormujos (Sevilla) el 14 de diciembre de 1942, y hace apenas unas semanas había sido nombrado Hijo Predilecto de la localidad. El actor se subió por primera vez a los escenarios en 1961 para después trasladarse a Madrid y continuar su carrera. Pronto comenzó a trabajar en Estudio 1 y a participar en numerosas películas y series de todo tipo, sin temerle ni al drama ni a la comedia.

En teatro consiguió levantar polémicas con su interpretación en 'Esperando a Godot' en 1966 y estuvo presente en los escenarios hasta 2017 con 'La gata sobre el tejado de zinc' en 2017. También fue una cara conocida y recurrente en nuestras televisiones y pudimos verle en 'Las doce caras de Eva', 'Los ladrones van a la oficina' y más recientemente en 'Los hombres de Paco'.

Diego consiguió el reconocimiento de un buen número de premios y galardones por su carrera, incluyendo el Goya a Mejor interpretación masculina de reparto por 'El rey pasmado' y 'París-Tumbuctú' y finalmente el premio como protagonista por 'Vete de mí', que también le valió la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián.

Trabajó junto a grandes directores de nuestro cine como Luis García Berlanga en 'París-Tombuctú', José Luis Garci en 'Your the one', Mario Camus en 'Los santos inocentes' o Imanol Uribe en 'El rey pasmado', dejando una huella muy presente en la historia del cine de nuestro país.