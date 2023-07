"Son muy duras": 'Oppenheimer' tendrá escenas de desnudos integrales y sexo entre Florence Pugh y Cillian Murphy

El combate del año ya está aquí, e Ibai no ha tenido nada que ver. De un lado vestidos rosas, memes y humor. De otro sombreros, bombas atómicas y mucha seriedad. En la batalla entre 'Barbie' y 'Oppenheimer' solo ganamos nosotros, porque, por una vez, el público general parece realmente interesado en ver ambas dentro y fuera del chiste de Internet. Eso sí, cada cosa que se sabe de la película de Christopher Nolan es más y más desconcertante.

Un bombazo

Y es que, por lo visto, 'Oppenheimer', además de dejar a los espectadores aparentemente devastados, ha sido noticia por otra cosa: los protagonistas, Cillian Murphy y Florence Pugh, no solo saldrán desnudos de forma prolongada, sino que tendrán sexo. Nolan está convencido de que la historia de amor que ha forjado es la más fuerte que ha hecho nunca, pero, como dijo aquel tuit, "Tengo miedo de que Christopher Nolan no sepa lo que es el sexo y ponga a los actores desnudos presionando sus pulgares en la frente del otro".

Hay que decir que Nolan no tenía una película calificada R en Estados Unidos desde 'Insomnio', hace veinte años, y se desconoce todo lo que esconde en su interior aparte del sexo. Murphy, en una entrevista con The Guardian, ha dicho que las escenas en cuestión "son muy duras", pero "estoy bajo instrucciones estrictas de no decir nada". Vamos, que menos sería, literalmente, nada.

Murphy también habla allí de cómo el director elige a sus actores, para ver si hay química: simplemente les pone en una habitación mientras los productores y el director miran: "No sé si qué métrica usan y parece increíblemente idiota, pero a veces hay química y nadie sabe por qué". El día 21 lo comprobaremos en la batalla del siglo entre la maldad humana y el rosa más llamativo. Fight!

