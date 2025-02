Karla Sofía Gascón asegura que su ataque a Selena Gómez es falso y reitera que jamás va a pedir perdón por sus opiniones

Este año, las jugarretas, las patadas y las malas intenciones a lo largo y ancho de todas las candidatas a los Óscar está recordando a los peores tiempos de Miramax. Pero entre filtraciones, rumores y señalamientos que han afectado a 'The Brutalist', 'Anora' o Fernanda Torres, todos los ojos se han posado en la gran polémica y el salseo de la temporada: los tuits de Karla Sofía Gascón, que no solo se ha quedado sin posibilidades de ganar el Óscar a mejor actriz, sino que además ha podido condenar a 'Emilia Pérez'. Y eso no es todo, porque puede estar torpedeando su carrera a tiempo real.

Está tranquila y selena

A lo largo y ancho de los tuits, Gascón se quedaba a gusto despotricando contra todo y contra todos. Ya los habéis leído, ya sabéis lo que hay. Pero hubo uno que se clavó especialmente en el público, aquel en el que se metía con Selena Gómez, que después se convertiría en su compañera de reparto. En él, aparentemente, decía: "Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y su esposa".

Pero ahora, días después de la polémica, Gascón ha dado su primera entrevista explicando lo ocurrido, durante una hora en la CNN, y allí ha asegurado, claramente nerviosa y tratando de dar su punto de vista general (en el que es la víctima de un complot), que el tuit de Selena Gómez es una invención que no escribió ella:

"No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así... Hay muchas cosas de estas que están saliendo porque ya crean de todo tipo de cuestiones. Entonces, no sabemos ni los que son de verdad ni los que son... Yo sí, obviamente, si me pongo a pensar de dónde viene esto, de dónde viene aquello, y tal".

"¿Por qué me están haciendo esto?", se preguntaba poco después en la entrevista, tras romper el silencio en Instagram para lanzar una declaración afirmando que "Ellos ya ganaron". Desde entonces, la actriz ha vuelto a la red social para tratar de explicarse, afirmando lo siguiente:

"Ni yo ni mi familia somos racistas, jamás, todo lo contrario, y nadie nos ha apoyado, nos conocéis desde hace años y habéis dado por hecho que unos twitts recalcando la hipocresía, el racismo y la maldad que tienen las personas en este mundo eran mis sentimientos y no una denuncia. Que un chiste exagerado era un ataque a una institución".

Gascón afirma que en las revistas americanas "han traducido todo literalmente sin querer entender el trasfondo y se han creído otros twitts falsos, juntando todo en un bloque para magnificarlo" y nadie se ha preocupado de saber qué quería decir o cuál era su significado real. Además, afirma que "jamás voy a pedir perdón porque es mentira, y vosotros que me conocéis me habéis juzgado sin preguntarme y sin opción a defenderme", finalizando con un "asco de humanidad" en mayúsculas.

Y quizá este sea el momento, Karla, de contratar a un publicista que te ayude a sobrellevar esta debacle con dignidad antes de que tu carrera en Hollywood se destruya antes de empezar y que incluso los académicos duden si votar a 'Emilia Pérez' en alguna categoría por no darle visibilidad.

