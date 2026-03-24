"No es vuestro trabajo": Ryan Gosling deja claro quiénes tienen que mantener las salas de cine vivas, y creo que tiene más razón que un santo

Hay que reconocer que, viendo la deriva que ha tomado la industria cinematográfica durante los últimos tiempos —probablemente desde la irrupción del streaming en nuestras vidas—, es harto complicado no caer en el catastrofismo en lo que respecta al futuro de la gran pantalla. No obstante, hay pequeños salvavidas teóricos a los que los defensores del cine en salas nos podemos aferrar para mantener cierta esperanza.

Proyecto Salvación... de las salas de cine

Además de unos datos de taquilla que, al menos en nuestro país, continúan al alza, una de las claves que parecen asegurar la supervivencia de la ventana tradicional son los conocidos como "largometrajes evento": producciones capaces de movilizar a las masas ya sea por una buena campaña promocional, por el tirón de una propiedad intelectual o, con suerte, por el siempre inesperado y digno de celebración boca a boca.

El caso de 'Proyecto Salvación' es una mezcla de estos tres elementos: está basada en una novela de ciencia ficción de prestigio con una base de fans consolidada, lleva una temporada haciendo un especial ruido después de sus primeras proyecciones y cuenta con un protagonista como Ryan Gosling, capaz de vender un proyecto por sí solo.

De hecho, ha sido el propio Gosling quien ha manifestado su acertada opinión sobre quién debería ser responsable de la continuidad del cine en salas. Lejos de lo que muchos cineastas y productores suelen hacer, que es casi mendigar que la gente deje el mando de la televisión y salga de casa para mantener la gran pantalla con vida, el intérprete ha cargado con la responsabilidad a sus espaldas.

Ha sido durante la presentación de 'Proyecto Salvación' en el cine AMC de Lincoln Square —vía Screen Off Script—, donde ha sentenciado lo siguiente:

Hace seis años, recibí el manuscrito. La cosa más ambiciosa que he hecho nunca. Parecía algo imposible. Era demasiado bueno para no darle una oportunidad. Seis años después, lo hemos hecho. Aquí estamos, estamos todos de vuelta en los cines.

No es vuestro trabajo mantenerlos abiertos, es nuestro trabajo hacer cosas que hagan que merezca la pena que salgáis al cine.

A falta de ver qué tal ha salido su último trabajo —que tiene una pinta fabulosa, todo sea dicho— el próximo 27 de marzo, solo nos queda decir que el bueno de Ryan tiene más razón que un santo. Dadnos buen cine y continuaremos abarrotando los patios de butacas.

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