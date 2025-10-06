"Podría atravesarme el cráneo". Tom Cruise admite que temió por su vida rodando esta escena de la saga 'Misión Imposible'

Tom Cruise es conocido por muchas cosas, pero una de las que mas se comentan durante los últimos años es su predisposición a rodar él mismo todas las escenas de acción, sin importar lo peligrosas que puedan ser. Eso es algo que incluso se remonta a la primera 'Misión Imposible', donde tuvo que grabar una secuencia que él mismo pensó entonces que perfectamente podría haberle costado la vida.

"Nadie había pensado en algo así"

La escena en cuestión sucede en el tramo final de 'Misión Imposible' y es cuando vemos a Ethan Hunt saltando de un helicóptero a un tren de alta velocidad y llega el caos. El actor recordaba en una presentación en el British Film Institute recogida por Independent lo vulnerable que se sintió grabándola:

Recuerdo la escena en la que salí volando del helicóptero al tren. Había tubos sobresaliendo de la cámara, y pensé: 'Chicos, podría atravesarme el cráneo'. Nadie había pensado en algo así.

Lo curioso es que el largometraje de Brian De Palma fue también el primer trabajo como productor de Cruise, por lo que él mismo estuvo muy involucrado en su desarrollo, pero claro, la tecnología no era la misma que ahora:

Trabajaba constantemente, desarrollaba mis habilidades y tecnología. Era tan joven que los arneses que usaba eran muy nuevos, al igual que los cables, y todos estábamos experimentando.

Nadie pone en duda la calidad del resultado final, pero la cosa podría haber acabado muy mal para todos. Por lo pronto, la muerte de cualquiera es una tragedia, pero en esta caso está el componente adicional de que nos habríamos quedado sin una de las mejores sagas de acción de la historia del cine.

