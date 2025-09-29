"Su cara es tóxica". Aquella vez que un actor cancelado quiso sacarse una foto con Glen Powell y la cosa se puso rara de más

Hace tan solo tres años que conocemos a Glen Powell (a pesar de haber participado anteriormente en proyectos como 'Scream Queens' o 'Los Mercenarios 3'), y ya es una de las personas que mejor sabe lo que significa ser una estrella de Hollywood y cómo debe comportarse. Porque, te guste más o menos, ser famoso en la industria también significa estar atento a las personas con las que te juntas y ser muy consciente de ti mismo. Y vaya que si Powell lo es. Hasta un punto que no creeríais.

Give me todo el Powell

Para demostrarlo, Powell ha aparecido en el podcast Therapuss, donde contó su experiencia con un actor que, digamos, no tenía el favor del público. Si esperáis que esta historia acabe bien para dicho actor (al que no se nombra explícitamente) vais a acabar decepcionados: "Estaba en una fiesta y había alguien que básicamente acababa de ser cancelado. Era una de esas fiestas de Hollywood con cámaras, y prensa, y todo eso. Esta persona había hecho alguna de mis películas favoritas y le dije 'Ey, tío, soy muy fan'. Y entonces un fotógrafo nos pidió una foto de los dos juntos".

Yo era fan de su trabajo, pero no de sus elecciones. Así que estaba siendo amable. Pero entonces, cuando quisieron que nos sacáramos una foto, me di cuenta muy rápido. Pensé "No sé si esto es una buena idea". Él claramente lo notó. Y me di cuenta de que este tío, su cara, es tóxica. En el mundo la gente está teniendo una reacción visceral sobre la mala elección que tomó.

Es posible que estéis pensando -porque yo también- que arrieritos somos y en el futuro estas palabras se pueden volver en contra de Powell. Pero, de momento, él parece tenerlo claro: "Algunas de estas personas que son canceladas deberían quedarse donde las han disparado... En el día de hoy, la cultura de la cancelación es una cosa con la que el mundo no te permite olvidar tus errores".

Con los teléfonos, con TikTok, con Instagram, muchísima gente comete errores y el mundo no deja que los olvides. Y me parece interesante cómo la gente reacciona a esos momentos. ¿Redoblan lo que han dicho, se hacen cargo, creen en teorías de la conspiración? Tener un personaje aprendiendo a decir "Lo siento" es una cosa muy bonita.

En Espinof | 5 películas que sucumbieron a la cancelación de sus actores y jamás veremos... al menos tal y como se rodaron

En Espinof | Las mejores películas de 2025