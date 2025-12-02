El thriller bélico que marcó a Bruce Willis para siempre. "Es la película más dura que he hecho, tanto física como emocionalmente"

Bruce Willis lleva un tiempo alejado de nuestras pantallas por la enfermedad que le obligó a retirarse. Las últimas noticias sobre su salud no son precisamente buenas, pero ahora vamos a centrarnos en una película que le marcó tanto que llegó a decir que fue la más dura que hizo en toda su carrera: 'Lágrimas del sol'.

Estrenada en 2003, 'Lágrimas del sol' fue una apuesta inusualmente atrevida de Hollywood por el cine bélico, ya que su presupuesto se disparó hasta los 100 millones de dólares. Todo ello para contarnos la historia de cómo una unidad especial de los SEAL viaja hasta África para rescatar a una doctora que trabaja en una zona especialmente conflictiva. El problema es que ella se niega a irse si no se llevan también a los refugiados, lo que lo complicará todo mucho.

"Trata sobre el triunfo del bien sobre el mal"

Lo cierto es que 'Lágrimas del sol' fue un sonado fracaso comercial, pues apenas logró amasar 86 millones de dólares en cines. Muchos quizá hasta se hayan olvidado ya de ella, pero lo cierto es que dejó una huella imborrable en Willis. Él mismo señalaba en The Oklahoman que "esta es, sin duda, la película más dura que he hecho, tanto física como emocionalmente".

El actor continúa destacando que "fue realmente dura. No creo que sea una película de acción, sino una película sobre el corazón humano, sobre el heroísmo y sobre ayudar a la gente. En esencia, trata sobre el triunfo del bien sobre el mal". Y a todo eso hay que sumarle que 'Lágrimas del sol' tuvo un rodaje bastante complicado para el actor.

Por lo visto, durante la grabación de una escena hubo una brecha de seguridad que llevó a que un proyectil le alcanzó en la frente, causándole lesiones sustanciales tanto mentales como físicas. Eso le llevó a demandar a Revolution Studios. Todo se solucionó finalmente con un acuerdo extrajudicial.

Aunque nadie ha podido confirmarlo, son varios los medios que han especulado con la posibilidad de que la afasia que sufre el actor se originase precisamente en el accidente que tuvo lugar durante el rodaje de 'Lágrimas del sol'.

