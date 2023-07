"Tiene algo nuevo que decir". Disney abre la puerta al regreso de Johnny Depp en 'Piratas del Caribe 6' y actualiza el estado de una película prioritaria para el estudio

El culebrón con 'Piratas del Caribe 6' continúa. La esperada secuela lleva varios años en desarrollo pero nunca termina de salir adelante. Todo apunta a que uno de los principales motivos es saber si Johnny Depp regresará o no como Jack Sparrow. Que el productor Jerry Bruckheimer estaba a favor de ello es algo que sabíamos desde hace bastante, pero quedaba la duda de la posición de Disney al respecto. Pues bien, desde el estudio han abierto finalmente la puerta a su regreso.

La postura del presidente de producción

Sean Bailey, presidente de producción de Walt Disney Studios Motion Picture Production desde el año 2010, ha dejado claro recientemente que retomar la franquicia 'Piratas del Caribe' es una prioridad para el estudio. Además, ha actualizado el estado de desarrollo de la sexta entrega afirmando lo siguiente:

Creemos que tenemos una historia realmente buena y emocionante que rinde homenaje a las películas anteriores, pero que también tiene algo nuevo que decir.

Ahí la clave está en que una cosa es tener una historia y otra un guion. Bruckheimer comentó a finales del año pasado que estaban "dando pequeños pasos" para tener un libreto satisfactorio, pero todavía no hay confirmación definitiva de que lo tengan. Además, ahí entra la incógnita de si contarán o no con Depp, un detalle demasiado importante como para no tenerlo en cuenta.

La postura de Disney se ha suavizado tras la batalla legal que enfrentó a Depp con Amber Heard. Algunas fuentes anónimas ya apuntaban en esa dirección nada más conocerse la sentencia, pero ha sido una aclaración de Bailey la que realmente ha aumentado sus posibilidades de concretarse. Es cierto que simplemente dice que "no hay ningún compromiso ahora mismo", pero es que eso supone que al menos se está barajando, ya que habría sido muy fácil decir que nada de Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe 6'.

Dicho esto, hay otro escollo muy importante que juega en contra del regreso de Depp: el propio actor afirmó bajo juramento que no pensaba volver a interpretar a Sparrow para Disney -por causas benéficas sí que no tiene problema en hacerlo- ni a cambio de 300 millones de dólares. De hecho, hay rumores de que hace apenas unas semanas le ofrecieron 20 millones de dólares y dijo que no.

